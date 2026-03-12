Regresa un mito: ABA Sport reedita la playera roja del Calendario Azteca de 1997

La marca deportiva ABA Sport no estaba muerta y solo andaba de parranda. Hace apenas unas semanas anunciaron el relanzamiento de la playera que la Selección Mexicana de fútbol ocupó en el Mundial Francia 1998 y, ahora, han mostrado su nuevo producto en venta, uno que fue muy peculiar y exclusivo.

La firma ha lanzado la playera roja con verde que tiene como protagonista la Piedra del Sol del calendario azteca, manteniendo casi el mismo diseño que la usada en la Copa del Mundo de Francia 98, pero con la variación de los colores con el rojo predominando con toques verdes.

La presentación se dio en redes sociales con el mensaje: “El Guerrero que faltaba para el combo histórico ya está aquí”.

Precio del jersey histórico de México 30° aniversario verde con rojo

La playera es una reedición especial limitada y disponible para adulto en tallas chica a extra-extra grande. Su precio es de 1,799 pesos y solo se puede adquirir en la web oficial de ABA Sport.

¿Cuándo usó la Selección Mexicana el jersey con la Piedra del Sol en color rojo y verde?

El uniforme rojo con verde de la Piedra del Sol del calendario azteca tiene una historia particular porque solo se usó en una ocasión. La Selección Mexicana únicamente lo vistió en un partido amistoso en el Estadio Azteca el 5 de febrero de 1997 contra Ecuador.

México ganó el partido 3-1 pero, además del jersey especial de ABA Sport, existieron dos momentos históricos. Primero, el debut de Jared Borgetti con la representación nacional consiguiendo gol al minuto 43 para el 2-0. El segundo hecho fue el debut de Rafael Márquez con el cuadro tricolor.

Estos sucesos marcan un capítulo especial para la historia del futbol nacional y de este jersey que, ahora, también puede ser conseguido por los fanáticos recordando una de las piezas más icónicas de los uniformes que ha portado la Selección Mexicana.