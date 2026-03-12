Fernando Alonso sobre el 'GP2 Engine': “Parecía que estaba loco y ahora todo mundo me entiende”

Fernando Alonso reflexionó sobre sus comentarios respecto al “motor de GP2” con el cual describió al programa de Honda de Fórmula 1 hace más de diez años, vinculándolo con la situación que vive actualmente en Aston Martin.

El español criticó con dureza a la marca japonesa cuando compitió con McLaren en 2015, el cual fue un proyecto que duró tres años, pero que se caracterizó por tener una gran cantidad de problemas de confiabilidad.

En el Gran Premio de Japón de ese año se hizo famosa su expresión "GP2 Engine", haciendo ilusión a la que entonces era la categoría preestelar de la Fórmula 1, pero apuntando a la unidad de potencia del constructor de forma despectiva.

Hoy en día, en el inicio de la relación entre Aston Martin y Honda, el poco tiempo en pista y una nueva serie de problemas de confiabilidad caracterizaron el fin de semana de la escuadra en Australia, orillando a Alonso y a su coequipero Lance Stroll a abandonar y, en lo práctico, utilizar al Albert Park como una prueba más de pretemporada.

Rumbo al Gran Premio de China de este fin de semana, cuando se le cuestionó a Alonso sobre la situación de hace una década, admitió que parte de esa expresión se debió el calor del momento, pero también expresó cierta injusticia, porque sus comentarios son los únicos que se recuerdan hasta hoy.

En cierto modo, diez años después, algunas de las cosas que la gente pensaba sobre mí hace diez años cuando tuvimos esta situación, ahora pueden haber cambiado de opinión y quizás piensen que tenía razón hace diez años”, explicó.

Para mí, la mayor sorpresa fue pensar que hace diez años, McLaren, (sus coequiperos) Stoffel (Vandoorne), Jenson (Button), yo mismo… la gente siempre parece recordar que solo Fernando (hizo las críticas en público)”.

Pero creo que Jenson, Stoffel y McLaren decíamos lo mismo: que el proyecto, la unidad de potencia, no estaba lo suficientemente maduro cuando empezamos, algo que ahora todo el mundo parece entender”.

Los tres años de Alonso, McLaren y Honda fueron caóticos Honda

Alonso afirma que, cuando la gente miraba la situación hace pocos años, parecía estar loco al exclamar esas críticas, pero también era una forma de manifestar su descontento con el panorama que vivió en su segunda etapa en Woking.

Pero hace dos o tres años, parecía que estaba loco por criticar o algo así. Fueron algunas frustraciones en la radio, las que estaban ahí”, expresó.

Ahora creo que, cuando todos ven la situación desde fuera y la actual, son un poco más amables con nosotros, comprenden mejor los problemas”.

Al afrontar el panorama actual con Aston Martin, Alonso confía en revertir este invierno de terror, destacando que el flujo de información y avances tecnológicos son más sofisticados que hace diez años.

Sin embargo, no tiene claro cuándo llegará el modelo AMR26 a un nivel competitivo.

Estamos presionando, contamos con profesionales de gran nivel y gente con mucho talento en el equipo, así que espero que para dentro de un par de Grandes Premios podamos tener un fin de semana normal, al menos en cuanto a dar vueltas y completar las sesiones”, comentó.