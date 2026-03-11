Sigue Contingencia la tarde de este miércoles en CDMX y Edomex

La Contingencia Ambiental se mantiene en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex), la tarde de este miércoles 11 de marzo del 2026.

La última actualización de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), a las 15:00 horas de este día, señala que la contaminación sigue en el Valle de México.

De acuerdo con la CAMe, durante el día de hoy la calidad del aire ha estado en la categoría de “Mala” a partir de las 13:00 horas, alcanzando a las 15:00 horas una concentración de 146 ppb, en la estación en la estación Facultad de Estudios Superiores Acatlán (FAC).

Lo anterior, debido a que aún persiste la influencia del sistema de circulación anticiclónica sobre el centro del país y en el transcurso del día ha generado estabilidad atmosférica de moderada a fuerte, cielo mayormente despejado con radiación solar intensa sobre el Valle de México, factores que han favorecido la acumulación de los contaminantes precursores del ozono y la formación del mismo”, refirió.

Contingencia Ambiental en CDMX y Edomex

Fue la tarde de este martes 10 de marzo cuando se levantó la medida en la CDMX y el Edomex, debido a que que a las 16:00 horas se registraron concentraciones horarias máximas de ozono de 159 ppb en la estación Facultad de Estudios Superiores Acatlán (FAC), ubicada en el Municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México.

El Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México indicó sque el sistema anticiclónico que desde hace varios días había estado afectando al centro del país se intensificó en el transcurso del día, resultando en estabilidad atmosférica fuerte sobre el Valle de México y viento débil, además de que provocó tardía formación de la nubosidad, permitiendo intensa radiación solar, elementos meteorológicos que se combinaron para ocasionar acumulación de precursores de ozono.

En el reporte de las 10:00 horas de este día, la CAMe señaló que la medida se mantenía. En tanto, a las 15:00 horas, también informó que continuaba la Contingencia.

Doble Hoy No Circula

El Doble Hoy No Circula en el Valle de México se implementó hoy para:

Autos con holograma 2.

Autos con holograma 1 cuya placa termine en 1, 3, 4, 5, 7 o 9.

Autos con holograma 0 y 00, engomado rojo y placa terminación 3 o 4.

Vehículos sin holograma, autos nuevos con permiso, placas foráneas o pase turístico tendrán las mismas restricciones que holograma 2.

¿Cuándo se levantará la medida?

El próximo comunicado de la CAMe se tiene programado para las 20:00 horas de este miércoles 11 de marzo. En él se informará si continúa o no la medida.

No obstante, si las condiciones meteorológias mejoran en el Valle de México, la CAMe podría emitir un informe antes de tiempo y levantar la Fase 1 de Contingencia Ambiental, así como el programa Doble Hoy No Circula.

Se recomienda a la población estar pendientes de los comunicados oficiales.

