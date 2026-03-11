Bloqueo en el AICM por parte de taxistas desatará caos HOY

Desde las primeras horas de este miércoles 11 de marzo hay alerta en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) porque se anunció una movilización de taxistas aeroportuarios que podría complicar la llegada y salida de pasajeros en las terminales 1 y 2.

AICM José Antonio García

De acuerdo con el propio aeropuerto, a partir de las 9 de la mañana se espera un bloqueo de taxistas y transportistas en los accesos principales al aeropuerto. La protesta está relacionada con el tema de las apps de transporte y posibles cambios en la ley que regula el sector, algo que desde hace tiempo genera inconformidad entre algunos operadores del transporte aeroportuario.

ADVERTENCIA CLARA

Por esta razón, el AICM lanzó una advertencia para los viajeros: anticipar su llegada, ya que el tránsito en la zona podría verse comlicado conforme avance la mañana. Los accesos por Circuito Interior, Viaducto y avenidas cercanas podrían registrar tráfico pesado o incluso cierres momentáneos.

Policía en el AICM José Antonio García

Para quienes tienen vuelo este día, el aeropuerto también recordó la alternativa de utilizar el estacionamiento de Ciudad Deportiva, en la Magdalena Mixhuca, y desde ahí tomar el servicio gratuito de transporte hacia la Terminal 2. Esta opción puede ayudar a evitar parte del caos vial en los accesos directos al aeropuerto.

Además, se recomienda a los pasajeros revisar el estatus de su vuelo directamente con la aerolínea, por si las afectaciones en los accesos provocan retrasos en la llegada de viajeros o tripulaciones.

Así el comunicado de los taxistas

Transportación terrestre nueva imagen, A.C.

Ante la falta de aplicación de la ley por parte de la SICT y autoridades del AICM, quienes continúan permitiendo que aplicaciones de transporte operen dentro de áreas federales donde la ley lo prohíbe, y ante las iniciativas que se están impulsando en el Senado y en la Cámara de Diputados para modificar la ley y hacer un traje a la medida para estas plataformas, el sector del transporte aeroportuario ha decidido levantar la voz y actuar con firmeza para defender su patrimonio, su dignidad y su fuente de trabajo.

Por ello, convocamos a todos los permisionarios y operadores a participar en la movilización social que se realizará:

Miércoles 11 de marzo

A partir de las 9:00 de la mañana

En Goma T1

Bloqueo de accesos a las dos terminales del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Durante esta acción ninguna organización ni empresa de transporte terrestre que opera en el AICM venderá servicios.

Todo el sector estará presente en las vialidades del aeropuerto de manera indefinida, hasta que las autoridades nos entreguen por escrito el compromiso de que no se permitirá modificar la ley vigente y que se hará respetar el marco legal actual.

Lo que hoy está en juego no es solo un servicio:

Es el patrimonio, la dignidad y la fuente de empleo de miles de familias mexicanas que durante años han trabajado dentro de la ley.

Hoy es momento de unidad, firmeza y determinación.

Porque cuando la ley no se respeta, el transporte se levanta y se manifiesta.

Es momento de levantar la voz y defender lo que por derecho nos pertenece.

Contamos con todos ustedes. Este es el momento que definirá nuestro futuro. No faltes.