FMF multa al Celaya con 200 mil pesos; el club busca reducir el castigo a su barra

La Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) ha dictado una sanción contra el Club Celaya luego del incidente en la Liga Premier de México entre el cuadro del Bajío y el Racing de Veracruz el pasado 21 de febrero.

La FMF señaló que la institución deberá pagar una multa económica de 200 mil pesos y jugar durante dos años sin el apoyo de su grupo de animación denominado “La Demencia” en el Estadio Miguel Alemán Valdez.

Esta resolución, que también afecta al club Racing de Veracruz con un veto similar de dos años sin su grupo de animación, surge tras los hechos violentos del pasado 21 de febrero. Al finalizar el encuentro de la jornada 20 de la Liga Premier, aficionados de ambos equipos se enfrentaron a las afueras de la Unidad Deportiva Hugo Sánchez, riña que derivó en la muerte del seguidor celayense Carlos Alberto “El Biyik” Ortega Ortiz y la hospitalización de varias personas.

El presidente del Celaya, Christian Ríos, señaló desde un inicio que apoyaría a los afectados, pero argumentó en su momento que la situación se salió de control por la falta de medidas de seguridad.

"No garantizaron la seguridad para los que estábamos de visitantes, al salir del estadio no se procuraron los protocolos para que las barras salieran en distintos tiempos, como lo marca las prácticas recomendadas, se toparon las barras y tuvieron un enfrentamiento", denunció el directivo el pasado febrero.

En el marco de las investigaciones el pasado 1 de marzo se detuvo a dos sujetos implicados en el fallecimiento de Ortega Ortiz.

Celaya presenta proyecto de seguridad para reducir castigo

A través de un video publicado en redes sociales este miércoles 12 de marzo, el presidente y propietario del club, Christian Ríos, confirmó que la institución acatará la resolución.

“Tengo que aceptarlo. Cuando asumí la responsabilidad de convertirme en propietario, jamás pensé que tendríamos que enfrentar el dolor de perder a un amigo y la preocupación por el estado de salud de aficionados”, expresó el directivo.

Con el objetivo de mejorar los estándares de vigilancia y buscar que la FMF reduzca la sanción a la barra de animación, Ríos anunció la implementación inmediata de un proyecto de seguridad integral que incluye:

Credencialización digital: Toda persona que visite el estadio deberá registrarse previamente en una aplicación para garantizar el control y orden dentro del recinto.

Toda persona que visite el estadio deberá registrarse previamente en una aplicación para garantizar el control y orden dentro del recinto. Zonas familiares restringidas: Se establecerán áreas exclusivas para mujeres y niños con ambiente seguro, además de delimitar zonas autorizadas para el consumo de bebidas.

Se establecerán áreas exclusivas para mujeres y niños con ambiente seguro, además de delimitar zonas autorizadas para el consumo de bebidas. Renovación de staff: Se reclutarán estudiantes para prestar los servicios de venta de alimentos y bebidas dentro del estadio.

Se reclutarán estudiantes para prestar los servicios de venta de alimentos y bebidas dentro del estadio. Nuevo modelo de animación: El club lanzará un proyecto de convivencia más sano e incluyente.

Ríos detalló que ha solicitado a la federación un plazo de algunos meses para presentar los resultados de este nuevo esquema. Una vez documentado el progreso, el Club Celaya apelará formalmente para que la sanción sea reconsiderada o reducida.