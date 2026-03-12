¡En la mira! Investigación de UEFA a Pedro Neto tras la polémica en derrota del Chelsea ante PSG

La UEFA abrió un procedimiento disciplinario contra Pedro Neto, futbolista del Chelsea, después de que el portugués protagonizara un incidente al empujar a un recogepelotas durante la derrota de su equipo 5-2 frente al PSG en la ida de los octavos de final de la Champions League.

El organismo rector del futbol europeo confirmó que el caso ya está en manos de sus órganos disciplinarios, después de los hechos ocurridos en la recta final del encuentro disputado el miércoles 11 de marzo de 2026.

Se han iniciado procedimientos disciplinarios contra Pedro Neto por comportamiento antideportivo”, señaló la UEFA en un comunicado oficial, en el que añadió que la decisión sobre una eventual sanción se dará a conocer próximamente.

El incidente ocurrió cuando el Chelsea perdía 4-2 y buscaba reanudar rápidamente el juego para intentar recortar la desventaja. Neto corrió hacia la banda para tomar el balón y, en su intento por acelerar la reposición, terminó empujando al recogepelotas, quien cayó al suelo.

La acción provocó una breve confrontación entre jugadores de ambos equipos, lo que aumentó la tensión en un partido que ya estaba cargado de intensidad por la amplia ventaja que había logrado el conjunto parisino.

Pedro Neto ofreció disculpas al final del partido por su actitud contra el recogepelotas en el campo del PSG. AFP

Después del encuentro, el propio futbolista del Chelsea reconoció su error y ofreció disculpas públicas por lo ocurrido.

“Estábamos perdiendo y en la emoción del partido quería el balón rápido. Le di un pequeño empujón”, explicó Neto en declaraciones a TNT Sports. “No soy así. Fue en el calor del momento y quiero disculparme. Le di mi camiseta y realmente lo siento”.

El técnico del Chelsea, Liam Rosenior, también se refirió a la polémica y aseguró que el club no respalda ese tipo de comportamientos.

“Si hubo algo de nuestra parte que estuvo mal o fuera de lugar, pido disculpas en nombre del club”, declaró el entrenador tras el encuentro.

La posible sanción llega en un momento delicado para el conjunto londinense, que deberá disputar la vuelta de los octavos de final la próxima semana con la obligación de remontar la desventaja frente al PSG.

Neto ha sido un jugador importante en la temporada del Chelsea, registrando 10 goles en 42 partidos en todas las competiciones, por lo que una eventual suspensión podría representar un golpe adicional para el equipo en un momento crítico de la campaña.

Ahora, la decisión queda en manos de la UEFA, que deberá determinar si el incidente amerita una suspensión que podría dejar al portugués fuera del partido de vuelta en la Champions League.