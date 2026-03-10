¿A qué hora juega México vs. Italia? Dónde ver cómo se define el futuro de EU en el Clásico Mundial

México llega a su último compromiso de la fase de grupos del Clásico Mundial de Beisbol ante Italia con la urgencia de sellar su boleto a los cuartos de final y, de paso, con el destino de Estados Unidos en sus manos.

Después de haber caído ante el equipo de las barras y las estrellas el lunes, la Selección Mexicana se encuentra en una posición en la que la victoria es su único camino seguro. Sin embargo, el drama no es solo nacional: Estados Unidos, que ya terminó su participación en el Grupo B, observa desde la barrera con el riesgo real de quedar fuera del torneo si la combinación de resultados no le favorece.

El futuro de los estadunidenses pende de un hilo estadístico. Si México vence a Italia anotando cinco o más carreras, tanto mexicanos como estadunidenses avanzarían a la siguiente ronda por diferencial de carreras.

No obstante, si México gana, pero anota cuatro carreras o menos, el sistema de desempate beneficiaría a Italia, dejando a Estados Unidos eliminado. El escenario catastrófico para los mexicanos sería una victoria de Italia, la cual clasificaría automáticamente a los italianos y estadunidenses.

México, bajo el mando de Benjamín Gil, debe ser agresivo desde la primera entrada no solo para ganar, sino para asegurar un carrusel de carreras que evite cualquier complicación en la tabla.

Con la rotación liderada por figuras de Grandes Ligas, la novena tricolor tiene la oportunidad de demostrar que su lugar está entre los mejores ocho del mundo, en un torneo donde el margen de error ha desaparecido por completo.

La novena mexicana tiene el destino del equipo de Estados Unidos en sus manos para la última jornada del torneo. AFP

Guía de transmisión: México vs. Italia del Clásico Mundial de Beisbol

Fecha: Miércoles 11 de marzo de 2026.

Horario: 17:00 horas (Tiempo del Centro de México).

Sede: Daikin Park, Houston, Texas.

Canal de TV (Abierta): Canal 9.

Canal de TV (Paga): TUDN / ESPN.Streaming: ViX Premium / Disney+.