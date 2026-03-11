Multa y posible expulsión a Irán, si no va al Mundial 2026

En Irán afirmaron que no hay condiciones para participar en el Mundial 2026, debido a las “medidas maliciosas” tomadas con el país y que les impusieron dos guerras en unos meses. Si finalmente deciden no asistir, la FIFA podría aplicar su reglamento, una multa y una posible expulsión de la asociación miembro.

Se podría sancionar a la Federación de Irán, si la selección se retira del torneo a más tardar 30 días antes del primer partido. En este miércoles 11 de marzo, estamos a 91 días del Mundial 2026.

En caso de asistir al Mundial 2026, Irán deberá devolver el monto que le destinó la FIFA para su preparación Reuters

Asimismo, vieron con buenos ojos una posible propuesta de que los partidos de Irán se pudieran jugar en México.

LAS SANCIONES A IRÁN SI NO VA AL MUNDIAL 2026:

Multa de al menos 250 mil francos suizos (320 mil 800 dólares).

Dentro de las sanciones disciplinarias, pueden incluir la expulsión de la asociación miembro participante en cuestión de las competiciones posteriores de la FIFA.

Se podría dar la sustitución de la asociación miembro participante por otra asociación miembro.

Si el retiro es en los últimos 30 días, la multa ascendería a 550 mil euros, como mínimo.

Además, la selección de Irán deberá reembolsar los fondos que recibió por parte de la FIFA por el tema de preparación de su selección.

El pasado 17 de diciembre, el Consejo de la FIFA acordó otorgar 1.5 millones de dólares a cada selección clasificada para cubrir los gastos de la preparación del torneo y 10.5 millones dólares por disputar el Mundial.

Como una forma de rebajar la tensión, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se reunió con Donald Trump y declaró que el presidente de Estados Unidos