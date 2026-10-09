¡’Torito’! Isaac causa sensación en Italia

El furor por Isaac del Toro sigue creciendo en cada competencia en la que se encuentre. Los equipos fueron presentados este viernes 9 de octubre de 2026 para la Il Lombardia, donde el mexicano se llevó una gran ovación y en uno de los pasillos, fue abordado por varios aficionados que querían tener un recuerdo de él.

En la ceremonia que se realizó en Bérgamo, Italia, Isaac del Toro tuvo un gran apoyo de los aficionados, tanto menores de edad como mayores.

Cuando el mexicano caminó, fue “interceptado” por varios aficionados que le pidieron un autógrafo o una foto.

“¡’Torito’!”, exclamó un niño, mientras una joven se le acercó para que le plasmara su autógrafo en una libreta.

“Desde Argentina”, le comentó otro aficionado, vestido con sudadera de “La Albiceleste”.

“¡Isaac, Isaac!”, exclamó otro seguidor.

La Il Lombardia se realizará este sábado, cuyo inicio está pactado a las 2:30 de la mañana, tiempo de la Ciudad de México.

El jueves 8 de octubre de 2026, Isaac del Toro fue uno de los protagonistas al lanzar un ataque a 18 kilómetros de la meta, en la principal subida de la jornada, pero se quedó a 1.4 kilómetros de cruzar la meta en primer lugar. Previamente, indicó que tenía una dolencia en la rodilla.