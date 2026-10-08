Hora y dónde ver a Isaac del Toro en II Lombardia

Isaac del Toro tiene sed de revancha, después de que no pudo refrendar su título en el Gran Piemonte 2026. El mexicano y Brandon McNulty encabezan el equipo del UAE Team Emirates para el último Monumento de la temporada: II Lombardia, carrera que sólo se podrá ver en México por TV de paga y streaming el próximo 10 de octubre de 2026.

CANAL DE TV PARA VER A ISAAC DEL TORO EN II LOMARDIA:

ESPN2

Disney Plus Premium.

Hora de inicio de la II Lombardia: 2:30 de la mañana, tiempo de la CDMX.

La II Lombardia es una de las más prestigiosas carreras del ciclismo. El UAE Team ganó las cinco ediciones anteriores, aunque no tendrán en sus filas a Tadej Pogacar, quien se recupera de una caída en la Vuelta a España.

Isaac del Toro y Brandon McNulty comandarán al equipo en las duras ascensiones que conectan Bérgamo con Como, en un recorrido de 238.9 kilómetros.

El ciclista mexicano afirmó que tienen buenas sensaciones y se entienden bien, lo que les sitúa en una posición sólida desde el principio. Asimismo, dio la clave para tratar de revalidar el título.

“Brandon está rindiendo a un nivel espectacular, luciendo el maillot arcoíris y, personalmente, me encuentro en buena forma. La clave será mantenernos en grupo el mayor tiempo posible durante la carrera y luego jugar nuestras bazas”, mencionó el originario de Ensenada, Baja California.

La II Lombardia es conocida como la “Classica delle Flogie Morte” y es considerada como un Monumento, junto a la Milán-San Remo, el Tour de Flanders, la Paris-Roubaix y la Liege-Bastogne-Liege.