Hora y dónde ver a Isaac del Toro en II Lombardia
El ciclista mexicano, Isaac del Toro, está listo para el último Monumento de la temporada
Isaac del Toro tiene sed de revancha, después de que no pudo refrendar su título en el Gran Piemonte 2026. El mexicano y Brandon McNulty encabezan el equipo del UAE Team Emirates para el último Monumento de la temporada: II Lombardia, carrera que sólo se podrá ver en México por TV de paga y streaming el próximo 10 de octubre de 2026.
CANAL DE TV PARA VER A ISAAC DEL TORO EN II LOMARDIA:
- ESPN2
- Disney Plus Premium.
- Hora de inicio de la II Lombardia: 2:30 de la mañana, tiempo de la CDMX.
La II Lombardia es una de las más prestigiosas carreras del ciclismo. El UAE Team ganó las cinco ediciones anteriores, aunque no tendrán en sus filas a Tadej Pogacar, quien se recupera de una caída en la Vuelta a España.
Isaac del Toro y Brandon McNulty comandarán al equipo en las duras ascensiones que conectan Bérgamo con Como, en un recorrido de 238.9 kilómetros.
El ciclista mexicano afirmó que tienen buenas sensaciones y se entienden bien, lo que les sitúa en una posición sólida desde el principio. Asimismo, dio la clave para tratar de revalidar el título.
“Brandon está rindiendo a un nivel espectacular, luciendo el maillot arcoíris y, personalmente, me encuentro en buena forma. La clave será mantenernos en grupo el mayor tiempo posible durante la carrera y luego jugar nuestras bazas”, mencionó el originario de Ensenada, Baja California.
La II Lombardia es conocida como la “Classica delle Flogie Morte” y es considerada como un Monumento, junto a la Milán-San Remo, el Tour de Flanders, la Paris-Roubaix y la Liege-Bastogne-Liege.