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EN VIVO: Isaac del Toro en el Gran Piemonte 2026

Detalles, imágenes y resultado del mexicano Isaac del Toro en el Gran Piemonte 2026

Por: Arturo López

Isaac del Toro en el Gran Piemonte 2026
Isaac del Toro en el Gran Piemonte 2026Mexsport
-130 Km

El inicio de la carrera ha sido muy rápido, con un promedio de velocidad de 48.9 km/h

-131 Km

Los primeros 50 kilómetros son totalmente llanos

-132 Km

Nueve corredores están en la fuga, teniendo una distancia de 1 minuto

SE ARMÓ EL PRIMER GRUPO DE FUGA: Nueve corredores se adelantan

¡Inicia la carrera!

EL EQUIPO DEL UAE TEAM EMIRATES:

  • ​Isaac del Toro de México.

  • Filippo Baroncini de Italia.

  • Benoit Cosnefroy de Francia.

  • Daan Dijkman de Países Bajos.

  • Luca Giaimi de Italia.

  • Brandon McNulty de Estados Unidos.

Isaac del Toro es actual campeón del Gran Piemonte y para la edición 110 será un recorrido de 181 kilómetros

¡Bienvenidos al Minuto a Minuto del Gran Piemonte 2026, que forma parte de la Coppa Italia delle Regioni!

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