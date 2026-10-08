EN VIVO: Isaac del Toro en el Gran Piemonte 2026
Detalles, imágenes y resultado del mexicano Isaac del Toro en el Gran Piemonte 2026
-130 Km
El inicio de la carrera ha sido muy rápido, con un promedio de velocidad de 48.9 km/h
-131 Km
Los primeros 50 kilómetros son totalmente llanos
-132 Km
Nueve corredores están en la fuga, teniendo una distancia de 1 minuto
SE ARMÓ EL PRIMER GRUPO DE FUGA: Nueve corredores se adelantan
¡Inicia la carrera!
EL EQUIPO DEL UAE TEAM EMIRATES:
- Isaac del Toro de México.
- Filippo Baroncini de Italia.
- Benoit Cosnefroy de Francia.
- Daan Dijkman de Países Bajos.
- Luca Giaimi de Italia.
- Brandon McNulty de Estados Unidos.
Isaac del Toro es actual campeón del Gran Piemonte y para la edición 110 será un recorrido de 181 kilómetros
¡Bienvenidos al Minuto a Minuto del Gran Piemonte 2026, que forma parte de la Coppa Italia delle Regioni!