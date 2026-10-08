Isaac del Toro no está al cien: revela dolor de rodilla

Isaac del Toro dejó escapar la victoria en el Gran Piemonte 2026, después de que había lanzado un ataque a los 18 kilómetros de la meta. Antes de la carrera, el ciclista mexicano reveló que sufre un dolor en la rodilla.

“Luchando contra el jet lag y también contra un dolor de rodilla, pero sí, espero que ahora estemos bien. Veamos cómo están las piernas y, por supuesto, lo intentaremos hacer lo mejor posible hoy”, confesó el de Ensenada, Baja California, para Eurosport.

En el recorrido del Gran Piemonte, Isaac del Toro estuvo cubierto por sus compañeros del UAE Team Emirates y en el momento en que decidió atacar, lo acompañó el neozelandés Finn Fisher-Black.

Cuando todo parecía que iba a revalidad el título que consiguió en 2025, el mexicano empezó a bajar el ritmo hasta que el pelotón le dio alcance cuando faltaban 1.4 kilómetros para cruzar la meta.

“Un poco, no sé por qué después del viaje empecé a tener algunos problemas. Tengo la misma bicicleta, los mismos zapatos, todo igual, pero no sé simplemente. Vemos como estoy, y sí por supuesto en la carrera espero sentirme bien y poder hacer mi trabajo”, dijo previamente.

En último tramo de la carrera de este jueves, Isaac del Toro fue superado y relegado hasta el lugar 82, a +1’:22 del francés Dorian Godon, ganador de la carrera.

La siguiente prueba para el mexicano será en la edición 120 de Il Lombardia, que se correrá este sábado 10 de octubre de 2026 en la madrugada de la Ciudad de México.