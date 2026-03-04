Toluca busca a su aficionado agredido en el estadio de Pumas: ¿Qué planean los Diablos?

El ambiente en el futbol mexicano se encendió tras el duelo de la Jornada 9 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX. Lo que debió ser una fiesta por la victoria del Toluca como visitante por 3-2 sobre Pumas, terminó en un acto de intolerancia que se volvió tendencia nacional. Tras la difusión de imágenes lamentables en las gradas del Estadio Olímpico Universitario, la directiva de los Diablos Rojos decidió tomar cartas en el asunto para proteger y reconocer a uno de sus seguidores más fieles.

Jugadores de Toluca formados para la foto. Mexsport

A través de un mensaje urgente en sus plataformas digitales, el club mexiquense pidió el apoyo de toda su afición para dar con el paradero de un hombre que soportó insultos y ataques físicos durante el encuentro. El video, que circuló masivamente, mostró el momento exacto en el que seguidores del Club Universidad increparon al fanático escarlata.

LA AGRESIÓN EN EL OLÍMPICO UNIVERSITARIO QUE INDIGNÓ A LAS REDES

El incidente ocurrió cuando el partido llegaba a su fin. En el clip viralizado, se observó cómo un seguidor de los universitarios lanzó un vaso con cerveza directamente al rostro del aficionado del Toluca. A pesar del ataque directo y la hostilidad del grupo que lo rodeaba, el fan de los Diablos mantuvo la calma, no respondió con violencia y, en un acto de temple, pidió a sus agresores que le gritaran con más fuerza mientras celebraba el resultado de su equipo.

Aunque posteriormente apareció otro video en el que se vio al mismo sujeto lanzando gritos a la grada local, el acto de lanzarle objetos fue repudiado de forma unánime por los usuarios de internet. Ante esta situación, el Toluca publicó un mensaje claro: “¿Nos ayudan a localizarlo para ponernos en contacto con él? Queremos darle un trato digno como lo merece en nuestra casa”. La intención de la institución es resarcir el momento amargo que vivió este 'Diablo' en territorio ajeno.

EL RECONOCIMIENTO QUE PREPARA EL ESTADIO NEMESIO DIEZ

Todo apunta a que la directiva escarlata quiere transformar este episodio negativo en una experiencia inolvidable para el afectado. Se especula que el club planea invitarlo formalmente para el encuentro de la Jornada 10 del Clausura 2026, donde el Toluca recibirá a los Bravos de Juárez. En dicho partido, el aficionado recibiría un lugar privilegiado en el Estadio Nemesio Diez, mejor conocido como 'La Bombonera', para disfrutar del juego con la seguridad y el respeto que el reglamento de la liga exige.

Jugadores de Toluca abrazados en círculo. Mexsport

Este movimiento por parte de los Diablos Rojos no solo busca premiar la lealtad, sino enviar un mensaje contundente contra la violencia en los estadios de la Liga MX. Mientras la búsqueda continúa activa en redes sociales, el club espera que este seguidor pueda estar presente en el infierno para recibir la ovación de sus propios compañeros de grada, dejando atrás el trago amargo de su visita a la Ciudad Universitaria.