Toluca le quita el invicto a Pumas en CU y confirma su etiqueta de bicampeón en Liga MX

Los Diablos Rojos del Toluca dejaron claro por qué son los actuales bicampeones del futbol mexicano. En una noche intensa en el Estadio Olímpico Universitario, el conjunto escarlata vino de atrás y derrotó 2-3 a los Pumas de la UNAM, quitándoles el invicto en el Clausura 2026 y consolidándose como el único equipo sin derrota tras nueve jornadas en la Liga MX.

El duelo comenzó con avisos del conjunto mexiquense. Paulinho estremeció el poste derecho de la portería defendida por Keylor Navas, aunque la jugada fue invalidada por fuera de lugar. Jorge Díaz Price también exigió al arquero costarricense, quien respondió con una buena intervención.

Pumas contestó por conducto de Robert Morales, pero Hugo González controló sin mayores complicaciones. La insistencia universitaria rindió frutos al minuto 26, cuando Jordan Carrillo fue derribado en el área y el árbitro Marco Antonio Ortiz no dudó en señalar penal.

Morales tomó el balón y desde los once pasos firmó el 1-0 al 28’, desatando la ilusión en Ciudad Universitaria.

Sin embargo, los auriazules dejaron escapar el segundo tanto. Al 36’, el propio Morales quedó mano a mano tras un gran pase de Juninho, pero voló su disparo. La falla fue costosa: un minuto después, Jesús Angulo sacó un potente disparo desde los linderos del área para vencer a Keylor Navas y decretar el 1-1 antes del descanso.

Pumas fue incapaz de conservar la ventaja en su casa. Mexsport

En la segunda mitad, Pumas recuperó la ventaja. Álvaro Angulo aprovechó un rebote dentro del área y empujó el balón para el 2-1, reavivando la esperanza local.

Keylor Navas sostuvo a los del Pedregal con atajadas clave ante Andrés Pereira y Paulinho, pero Toluca no bajó los brazos. Al 72’, Diego Barbosa marcó un auténtico golazo al ángulo superior derecho para el 2-2.

La voltereta definitiva llegó al 78’. Paulinho apareció con un remate de palomita para el 2-3 y silenció el Olímpico Universitario.

Con este resultado, Pumas perdió el invicto y se quedó con 16 puntos, cayendo a la quinta posición de la tabla general. Toluca, por su parte, llegó a 21 unidades y se mantiene en el segundo lugar, solo por debajo de Cruz Azul, confirmando que su etiqueta de bicampeón no es casualidad