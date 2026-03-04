Polémica con aficionado ‘salsita’ en el Pumas - Toluca de la Liga MX

Un aficionado del Toluca le jugó al valiente en el Estadio Olímpico Universitario durante el partido entre Pumas y Diablos Rojos de la jornada 9 del Clausura 2026 de la Liga MX, y supuestamente lo terminaron sacando del inmueble, se reportó, pero en el momento pasaron varios hechos.

En un video que difundió una aficionada de Pumas en redes sociales, se percibe cómo el aficionado del Toluca aplaude a otros seguidores de los Diablos que van en el pasillo, mientras un seguidor del cuadro universitario le arroja un objeto y otro intenta dar un ‘zape’ a un niño.

El aficionado del Toluca sigue gritando y se voltea para dar una seña de “con la boca cerrada”, mientras otro seguidor le conmina a sentarse.

En otro video, se menciona que el aficionado del Toluca “pateó” a un seguidor de Pumas. Se enfrascaron en dimes y diretes hasta que llegó el personal de seguridad. Los vasos con líquidos en su interior empezaron a impactar a más de uno.

En un tercer material, se ve cómo el aficionado del Toluca es “bañado” por una persona que está a su costado, mientras que mantiene las discrepancias con un seguidor de enfrente y conmina a que le siguieran aventando de cosas. Otras personas llegaron al lugar, pidiéndole que se saliera.

En el terreno deportivo, el Toluca le quitó el invicto a Pumas al ganarle 2-3 en el Olímpico Universitario. Los Diablos Rojos son el único equipo que no ha perdido en el Clausura 2026.

Con su triunfo, Toluca llegó a 21 puntos para ser sublíder general, mientras que Pumas se quedó con 16.

Para su siguiente compromiso, Antonio Mohamed adelantó que podría convocar a Alexis Vega, en lo que sería su regreso a las canchas.