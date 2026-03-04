El debut soñado de Nicolás Sánchez: Monterrey golea a Querétaro en el Estadio BBVA

La afición regiomontana vivió una noche redonda en el Estadio BBVA. Los Rayados de Monterrey iniciaron una nueva etapa y lo hicieron de la mejor manera posible. Bajo la dirección técnica de Nicolás Sánchez, el equipo blanquiazul despachó con un contundente 4-0 a los Gallos Blancos de Querétaro, en duelo, correspondiente a la Jornada 9 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

La aplastante victoria significó un respiro profundo para la institución después del cese del estratega español Domènec Torrent. El futbol regresó al ‘Gigante de Acero’ con la exhibición de poderío ofensivo que la fanaticada exigía desde hace semanas.

Nicolás Sánchez como entrenador de Monterrey. Mexsport

EL DESPERTAR OFENSIVO Y LA EXPULSIÓN QUE CAMBIÓ EL RUMBO

Durante los primeros compases del encuentro, el trámite lució bastante parejo. La visita intentó cerrar los espacios desde el silbatazo inicial, mientras que los locales buscaban recuperar la confianza extraviada en fechas anteriores.

La tensión en las gradas desapareció exactamente al minuto 40. En esa jugada, Sergio Canales tomó la batuta, desarmó a la defensa rival con una brillante acción individual y cedió el esférico hacia el sector izquierdo. Ahí apareció Luca Orellano, quien sacó un disparo cruzado espectacular de pierna derecha que dejó sin oportunidad al arquero Guillermo Allison. Así cayó el 1-0 que desató la algarabía en la tribuna.

Sergio Canales celebrando su gol con Monterrey. Mexsport

Poco antes de ir al descanso, el panorama se oscureció por completo para los visitantes. Francisco Venegas cometió una infracción durísima sobre Ricardo Chávez. El árbitro central no dudó, le mostró la tarjeta roja directa y dejó a los queretanos con un hombre menos. Esta expulsión condicionó el resto del partido y le entregó el control absoluto a la plantilla local.

LA FIESTA DE LUCA ORELLANO Y LA GOLEADA DEFINITIVA

Para la parte complementaria, el dominio del Monterrey resultó abrumador. Con la superioridad numérica en la cancha, los dirigidos por Nicolás Sánchez manejaron los hilos del encuentro a placer. Al minuto 69, los protagonistas del primer tanto intercambiaron papeles. Luca Orellano desbordó con velocidad, pisó el área y le devolvió el favor a Sergio Canales. El talentoso mediocampista español no perdonó y conectó un potente derechazo que significó el 2-0, apagando cualquier esperanza de reacción.

Francisco Venegas y su fuerte entrada sobre Ricardo Chávez. Mexsport

La recta final del compromiso se transformó en un auténtico festín. Al minuto 84, Jesús ‘Tecatito’ Corona se hizo presente en el marcador al empujar el balón tras una nueva asistencia de Orellano, decretando el 3-0. Pero el espectáculo guardaba un grito más. Ya en el tiempo de compensación, la conexión ofensiva volvió a brillar: el 'Tecatito' filtró un gran pase para que Luca Orellano firmara su doblete y sellara el 4-0 definitivo.

Gracias a esta victoria categórica, los Rayados de Monterrey escalaron hasta el séptimo peldaño de la clasificación general, sumando 13 unidades. En la otra cara de la moneda, los Gallos Blancos de Querétaro se estancaron en el penúltimo lugar de la tabla con apenas seis puntos, encendiendo las alarmas en su proyecto deportivo.