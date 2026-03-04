Lionel Messi y el Inter Miami anuncian su nuevo estadio en la MLS 

El Inter Miami, bajo el liderazgo indiscutible de Lionel Messi, se enfrenta a un desafío monumental en la temporada MLS 2026. Ahora, el astro argentino busca consolidar su legado tras la histórica campaña de 2025, en la que el equipo de Florida alzó su primer título de la Major League Soccer. Las Garzas buscan demostrar que su éxito no fue una casualidad, sino el inicio de una nueva hegemonía en el futbol norteamericano.

El desafío deportivo de la temporada recién comenzada viene acompañado de la inauguración de un nuevo hogar que promete ser un ícono, como suelen serlo los recintos deportivos de cualquier liga profesional de Estados Unidos.

Nu Stadium será el nuevo templo del Inter Miami

La expectación por la nueva casa del equipo alcanzó su punto máximo con el anuncio oficial de su nombre: Nu Stadium. El club reveló esta novedad a través de sus redes sociales con el lema: "La era Nu comienza ahora". El anuncio contó con la presencia estelar de Messi, acompañado por otras figuras clave como Rodrigo De Paul, Luis Suárez y Noah Allen, caminando por los túneles del que será su nuevo feudo.

Este estadio forma parte del complejo Miami Freedom Park, que se encuentra en la fase final de construcción. La emoción en la ciudad es palpable, pues el club tiene previsto disputar sus primeros partidos como local a principios de abril de 2026.

Para garantizar que el estadio esté completamente listo, la MLS diseñó estratégicamente el calendario de la temporada. El equipo del uniforme rosa jugará sus primeros cinco partidos como visitantes, lo que otorga el tiempo adicional necesario para finalizar los detalles de construcción y entregar un recinto de primer nivel para sus estrellas y aficionados.

"Welcome to la familia", saludó el Inter Miami a Nu Bank X: @InterMiamiCF

Una alianza estratégica

La formalización de una alianza estratégica plurianual entre el gigante de la banca digital Nubank y el Inter Miami marcó una hoja de ruta para la industria del futbol en Estados Unidos, precisamente con una franquicia deportiva en pleno ascenso.

El convenio establece a Nubank como socio principal del equipo, una distinción que lo posiciona en el corazón de la estructura comercial del Inter Miami. Sin embargo, el componente más resonante es la adquisición de los derechos de nombre del referido nuevo estadio.

El Inter Miami va por más esta temporada. X: InterMiamiCF

El anuncio de esta alianza llega en un punto de convergencia estratégica crucial para ambas organizaciones. Para Nu, supone el salto al mercado estadunidense: Con una base de 131 millones de clientes distribuidos en distintos mercados, principalmente en América Latina, el acuerdo con el Inter Miami se convierte en la palanca de lanzamiento para acelerar su penetración en el competitivo mercado de Estados Unidos.

Para Inter Miami, representa la consolidación a pasos de gigante. El equipo en pocos años transformó su estatus deportivo y comercial. La reciente conquista de la MLS Cup 2025 cimentó su éxito en el campo, mientras que la presencia de figuras de impacto planetario, encabezadas por Lionel Messi, garantiza una resonancia mediática.