Sin maquillaje/ arlamont@msn.com/ 4 marzo 2026

EL ROUND-ROBIN

¿Qué palabras corresponden al SOS?

R.Ninguna. SOS es la señal universal de socorro, utilizada principalmente en código morse como ...---... (tres puntos, tres rayas, tres puntos). Se originó en las comunicaciones radiales marítimas de principios del siglo XX y fue formalizada en la Conferencia Internacional de Radiotelegrafía de 1906 en Berlín para reemplazar señales antiguas, como CQD.

SOS no representa ninguna frase específica como “Save Our Souls” o “Save Our Ship”; esas son mitos populares. Fue elegido por su simplicidad, distintividad y facilidad de transmisión en código morse, lo que lo hace inconfundible, incluso bajo estrés.

En español, SOS es una sigla pronunciada “ese-o-ese”, que significa directamente una “llamada urgente de socorro”, según define la Real Academia Española (RAE). Se usa comúnmente en emergencias en todo el mundo, más allá de sólo barcos.

SIRVE SOPLAR

¿Sirve de algo soplar para enfriar la comida?

R. Sí, soplar sobre la comida sí la enfría, aunque el efecto es modesto y funciona mejor en alimentos calientes y húmedos como sopas.

Soplar reemplaza la capa de aire caliente alrededor de la comida con aire más frío de tu aliento (alrededor de 37 °C), acelerando la pérdida de calor por convección gracias a una mayor diferencia de temperatura. En líquidos o comidas humeantes, también dispersa el vapor de agua, promoviendo la evaporación que elimina calor adicional.

Este método enfría lentamente comparado con esperar o revolver, y funciona mejor en comida muy caliente (por encima de 43 °C), donde la diferencia de temperatura es mayor; en los tibios, el efecto es insignificante. Piezas pequeñas o líquidos se enfrían más rápido por su mayor área superficial.

EL SILENCIO

¿Se puede, de verdad, escuchar el silencio?

R. Sí, la investigación muestra que los humanos pueden percibir el silencio de manera similar a como oyen los sonidos. Científicos de la Universidad Johns Hopkins demostraron esto mediante ilusiones auditivas donde los silencios distorsionan la percepción del tiempo igual que los ruidos.

Entre los hallazgos clave están los experimentos donde reemplazaron sonidos con silencios en ilusiones clásicas, como el efecto uno-es-más. Los participantes juzgaron un silencio largo como más largo que dos cortos de igual duración total, igual que con sonidos.

El silencio no son ondas sonoras, sino una ausencia que el cerebro procesa mediante segmentación de eventos auditivos. Esto trata los silencios como objetos perceptibles, resolviendo un debate filosófico. El cerebro oye activamente ausencias, no sólo presencias, abriendo el estudio de negativos como huecos visuales.