VIDEO: Pato O'Ward y Daniel Suárez, de visita en el México vs Dodgers

Pato O'Ward y Daniel Suárez, dos de los pilotos mexicanos más importantes en la actualidad, fueron invitados para las actividades del Mexico vs Dodgers de este miércoles 4 de marzo, celebrado en Arizona.

En el marco del partido de preparación rumbo al Clásico Mundial de Beisbol, que también firmó parte del Spring Training de los campeones de la MLB, los regiomontanos estuvieron en Camelback Ranch de la ciudad de Phoenix, donde firmaron autógrafos y convivieron con integrantes de la novena nacional, que cayó por marcador de 7-5 contra el conjunto estadunidense.

A su vez, los dos exclamaron la frase "It's Time for Dodger Baseball", hecha famosa por el legendario cronista Vin Scully, antes del arranque del partido.

¿Por qué Pato O’Ward y Daniel Suárez están en Phoenix?

Daniel Suárez y Pato O’Ward formarán parte de la cartelera de este fin de semana en el autódromo de Phoenix, localizado en la ciudad de Avondale, donde la IndyCar Series y la NASCAR Cup y O'Reilly Auto Parts (antes Xfinity) realizarán un evento en conjunto por primera vez desde 2023.

FOX Sports, emisora oficial de ambas series en Estados Unidos, hizo esto posible, aprovechando que los dos campeonatos ya comenzaron actividades recientemente, por lo que habrá competencias de IndyCar y NASCAR O'Reilly Auto Parts el sábado 7 de marzo, antes de dar paso a la NASCAR Cup para el domingo 8.

Además, coincide con que Phoenix un mercado con la mayor cantidad de residentes hispanos en toda la Unión Americana, motivo por el que el encuentro de beisbol fue ideal para reunir a las dos figuras nacionales.

O'Ward, subcampeón de IndyCar en 2025 con Arrow McLaren, finalizó en quinto lugar el domingo pasado, en la fecha de apertura realizada en St. Petersburg. Por su parte Suárez, quien este año se integró a Spire Motorsport, es séptimo en la clasificación general luego de tres rondas.

¿A qué hora compiten Pato O’Ward y Daniel Suárez en Phoenix?

La Phoenix 250 de IndyCar con Pato O'Ward será este sábado a las 14:00 hrs, con cobertura en Disney+ Premium y en ESPN 2. Los 500 kilómetros de NASCAR Cup con Daniel Suárez comenzarán a las 13:30 hrs de este domingo (Tiempo del Centro de México).