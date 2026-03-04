Klinsmann se pone exigente con México, "para exportar jugadores, tienen que llegar a semifinales"

La palabra de Jürgen Klinsmann siempre tendrá un valor agregado. Siempre llevó de la mano a Alemania en los Mundiales o Eurocopa para jamás rendirse, ganaran o no.

Será recordado también en México con una herida abierta. Le anotó al Tri en Francia 1998 el primero de los dos goles con que los eliminaron en octavos de final.

Años después, ya más veterano y retirado por supuesto, se hizo entrenador del enemigo más importante de México en el futbol, Estados Unidos, aunque ciertamente no pasó nada diferente con él.

Sin embargo, conoció a muchos jugadores mexicanos e incluso tuvo en su cuerpo técnico a un connacional, Martín Vásquez, por lo que del Tri sabe bien la historia.

Martín Vásquez fue auxiliar de Klinsmann en Estados Unidos. Captura de pantalla

En este caso, con la edición de la Copa del Mundo en puerta, reconoce que México debió legar a esta Copa con más jugadores en las ligas de Europa y entiende que la única manera de desarrollar más, es teniendo una gran participación como locales.

Creo que las cosas pueden cambiar si México en la Copa del Mundo de este verano llega hasta la semifinal. Si eso sucediera, todos los jugadores de su selección estarían en la lista de deseos de los clubes europeos”

Ese tipo de escenarios se vuelven resolutivos para la historia de un país y de sus jugadores. En concreto, Klinsmann considera que el Mundial debe servir a México de pasarela para exhibir el talento de sus jugadores. Algo similar pasó en Alemania 2006, aunque el equipo nacional se quedó detenido en octavos de final, su buena actuación y la de un año anterior en Confederaciones hizo que se fueran varios jugadores a Europa.

"La relación entre una liga y su equipo nacional es inmensa, enorme. A medida que una selección va más lejos en la Copa del Mundo, va a ser perseguido por ojeadores de los mejores equipos del mundo y eventualmente van a contratarlos".

Luis Malagón en un entrenamiento de la Selección Mexicana. Mexsport

ESTUVO EN COREA DEL SUR

Jürgen Klinsmann fue director técnico de Corea del Sur por un año. Fue contratado en 2023, no obstante, la eliminación en la Copa Asiática de 2024 ante Jordania puso su trabajo en observación con el consecuente despido. Sin embargo, se quedó con un análisis de varios de los jugadores que llegarán al Mundial de 2026 a enfrentar al anfitrión México.

“Pasé un tiempo maravilloso en Corea del Sur, fue una experiencia muy buena. La calidad de los jugadores es muy alta, muchos de ellos están jugando en Europa, y ahora vienen México para la Copa del Mundo así que no puedo esperar a ver ese partido”,