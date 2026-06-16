Todos los goles de Kylian Mbappé en la historia de los Mundiales

Francia derrotó a Senegal en su debut dentro del Mundial 2026 con Kylian Mbappé como máxima figura, llegando a 14 goles (solamente 2 de penal) en 15 partidos y convirtiéndose en el tercer máximo goleador en la historia de las Copas del Mundo.

Con 4 dobletes y un hat-trick, además de anotarle a 3 países en solamente una ocasión, así se distribuyen los goles de Kylian Mbappé dentro de las Copas del Mundo.

Rusia 2018: 4 tantos.

Qatar 2022: 8 anotaciones.

México-Estados Unidos-Canadá 2026: 2 goles convertidos (tras el primer partido de Francia).

Mbappé celebra su tercer Copa Mundial de la FIFA anotando con Francia. Reuters

¿A qué países le metió gol Mbappé en los Mundiales?

Argentina es el máximo cliente de Kylian Mbappé, conjunto al que le ha anotado 5 goles en total, tres de ellos en la Final del Mundial de 2022 en donde los sudamericanos lograron consagrarse con el título en tanda de penales.

Estos son todas las víctimas del francés en su historia dentro de la máxima justa del futbol:

1. Perú / Rusia 2018, Fase de Grupos, minuto 34.

2. Argentina / Rusia 2018, Octavos de Final, minuto 64.

3. Argentina / Rusia 2018, Octavos de Final, minuto 68.

4. Croacia / Rusia 2018, Final, minuto 65.

5. Australia / Qatar 2022, Fase de Grupos, minuto 68.

6. Dinamarca / Qatar 2022, Fase de Grupos, minuto 61.

7. Dinamarca / Qatar 2022, Fase de Grupos, minuto 68.

8. Polonia / Qatar 2022, Octavos de Final, minuto 74.

9. Polonia / Qatar 2022, Octavos de Final, minuto 90+1.

10. Argentina / Qatar 2022, Final, minuto 80 (penal).

11. Argentina / Qatar 2022, Final, minuto 81.

12. Argentina / Qatar 2022, Final, minuto 118 (penal).

13. Senegal / México-Estados Unidos-Canadá 2026, Fase de Grupos, minuto 66.

14. Senegal / México-Estados Unidos-Canadá 2026, Fase de Grupos, minuto 90+6’.

* En la Final de Qatar 2022, también anotó durante la tanda de penales, gol que no es considerado para el conteo de anotaciones en la historia de las Copas del Mundo.

¿A qué países no les anotó Mbappé en un Mundial?

Siete países son los que no han recibido gol de Kylian Mbappé al momento de enfrentarlo en una Copa Mundial de la FIFA:

Australia / Fase de Grupos – Rusia 2018.

Dinamarca / Fase de Grupos – Rusia 2018.

Uruguay / Cuartos de Final – Rusia 2018.

Bélgica / Semifinal – Rusia 2018.

Túnez / Fase de Grupos – Qatar 2022.

Inglaterra / Cuartos de Final – Qatar 2022.

Marruecos / Semifinal – Qatar 2022.

Solamente 7 países que enfrentaron a Mbappé se salvaron de un tanto suyo dentro de las Copas del Mundo. Mexsport

BFG