Toluca vence a Necaxa en un partido marcado por la polémica ‘Ley Prestianni’

El Club Deportivo Toluca derrotó 3-1 a Necaxa en la jornada 3 del Apertura 2026 de la Liga MX, en un partido marcado por la expulsión de Jesús Carranza bajo la llamada “Ley Prestianni”.

Los Diablos Rojos consiguieron su segunda victoria del torneo y cerraron la primera parte del campeonato antes de iniciar su participación en la Leagues Cup. Necaxa, por su parte, sufrió su primera derrota después de comenzar el Apertura 2026 con dos triunfos consecutivos.

Además de los cuatro goles, el encuentro tuvo dos expulsiones para los Rayos, por lo que el conjunto visitante terminó el partido con nueve jugadores.

Segunda victoria de Toluca en el Apertura 2026. Jose Hernandez/Mexsport

Toluca vence a Necaxa antes de la Leagues Cup

El primer gol llegó al minuto 29. Iván “Gacelo” López controló dentro del área un centro de Jesús Gallardo, dio media vuelta y sacó un disparo que fue desviado por un defensor de Necaxa antes de terminar dentro de la portería.

La respuesta de los Rayos llegó sobre el cierre de la primera mitad. Necaxa cobró un tiro de esquina que Alexis Peña alcanzó a peinar para dejar el balón en posición de Julián Carranza, quien lo empujó para empatar el encuentro.

En primera instancia, el árbitro Jesús Rafael López Valle no validó la anotación. Sin embargo, después de la intervención del VAR, la decisión fue corregida y el gol subió al marcador para el 1-1.

Toluca recuperó rápidamente la ventaja. Jesús “Canelo” Angulo cobró un tiro libre desde una posición cercana al córner. Gacelo intentó rematar dentro del área, pero no consiguió conectar correctamente el balón y este terminó en la posición de Everardo López, quien definió para colocar el 2-1 antes del descanso.

Jesus Carranza fue expulsado por taparse la boca en una discusión. Jose Hernandez/Mexsport

Jesús Carranza es expulsado por la ‘Ley Prestianni’

Antes de terminar la primera mitad llegó una de las acciones que marcó el encuentro. Jesús Carranza, jugador de Necaxa, fue expulsado después de taparse la boca mientras discutía con un rival.

La acción provocó la aplicación de la llamada “Ley Prestianni”, que comenzó a utilizarse durante la Copa del Mundo, y dejó a los Rayos con un jugador menos para disputar la segunda mitad.

Toluca aprovechó la superioridad numérica y amplió su ventaja al minuto 56. Jorge Díaz Price sacó un potente disparo desde fuera del área que pegó en el travesaño. En el rebote, el balón impactó en la espalda del portero Luis Jiménez y terminó dentro de la portería para el autogol que puso el 3-1.

Dos minutos después, Federico Viñas ingresó al terreno de juego para iniciar una nueva etapa con los Diablos Rojos.

La situación se complicó todavía más para Necaxa a 10 minutos del final. Agustín Oliveros cometió una dura entrada sobre Helinho y recibió su segunda tarjeta amarilla, por lo que también fue expulsado y los Rayos terminaron el encuentro con nueve futbolistas.

Toluca corta su racha de dos derrotas

Con la victoria 3-1, Toluca terminó la jornada 3 en el tercer lugar de la tabla general y cortó una racha de dos partidos con derrota después de caer ante Pumas en la segunda fecha del Apertura 2026 y frente a Cruz Azul en el Campeón de Campeones.

Los Diablos ahora se prepararán para iniciar su participación en la Leagues Cup, donde recibirán a Seattle Sounders en el Estadio Nemesio Diez.

Necaxa, por su parte, cerró la jornada en el octavo lugar después de sufrir su primera derrota del torneo tras comenzar con dos victorias consecutivas.

Los Rayos también cambiarán su atención a la Leagues Cup y viajarán a Estados Unidos para enfrentar a Chicago Fire.