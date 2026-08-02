Santo Domingo 2026: México suma 19 preseas en la jornada del 2 de agosto y alcanza 250 medallas

México cerró otra jornada de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 con 19 nuevas medallas que mantienen a la delegación nacional en la cima del medallero.

Durante la actividad de este domingo 2 de agosto, los atletas mexicanos consiguieron ocho medallas de oro, seis de plata y cinco de bronce en seis disciplinas diferentes.

La jornada estuvo marcada por el inicio del atletismo y el cierre de los clavados. En esta última disciplina, México conquistó los tres oros disponibles durante el día y terminó su participación en Santo Domingo 2026 ganando las nueve medallas doradas que estuvieron en disputa.

Con las 19 preseas de la jornada, México alcanzó las 250 medallas totales en los Juegos Centroamericanos y del Caribe: 112 de oro, 77 de plata y 61 de bronce.

Tres oros, dos platas y un bronce en el inicio del atletismo

El atletismo inició su actividad en Santo Domingo 2026 con las pruebas de media maratón y media maratón de marcha, donde México consiguió seis medallas.

En la media maratón de marcha, Alegna González se colgó el oro y Alejandra Ortega obtuvo la plata en la rama femenil. En la varonil, Ricardo Ortiz conquistó el oro y Roberto Vázquez se quedó con el bronce.

En la media maratón femenil, Laura Galván consiguió la medalla de oro y Adela Honorato completó el 1-2 mexicano con la plata.

Alegna González ganó el oro. Jonathan Duenas/Mexsport

México consigue plata en básquetbol femenil

La Selección Nacional de México de básquetbol femenil se quedó con la medalla de plata después de perder la final ante Puerto Rico por marcador de 57-44.

El conjunto puertorriqueño fue superior durante la primera mitad, mientras que México intentó acercarse en la segunda parte. En los últimos minutos, cuando la diferencia era menor a 10 puntos, varias faltas consecutivas y desconcentraciones de la quinteta mexicana permitieron que Puerto Rico volviera a ampliar la ventaja.

La medalla de bronce fue para República Dominicana, que venció a Panamá.

México conquistó la plata. Jose Luis Melgarejo/Mexsport

Clavados cierra con nueve de nueve oros

Los clavados llegaron a su final con tres pruebas durante la jornada y México conquistó el oro en todas.

Randal Willars y Emilio Treviño ganaron la plataforma de 10 metros sincronizada. En la misma prueba, pero individual, Willars consiguió su segundo oro del día y Treviño se quedó con la plata.

En el trampolín de tres metros individual femenil, Zyanya Parra obtuvo el oro y Rut Páez consiguió el bronce.

Con estos resultados, México cerró su participación en los clavados de Santo Domingo 2026 ganando las nueve medallas de oro disponibles.

Tres oros para Osmar Olvera en sus primeros Juegos Centroamericanos. Jose Luis Melgarejo/Mexsport

Bronce en gimnasia artística

El equipo mexicano masculino de gimnasia artística, formado por Mario Alberto Rojas Quintero, Cristian Ramírez Rojas, Juan Pablo Porras Escatel, Juan David Hernández Andrade e Isaac Núñez Farfán, consiguió la medalla de bronce en la prueba por equipos.

México acumuló 228.750 puntos en las diferentes modalidades. Puerto Rico terminó con 231.300 y Colombia alcanzó 239.350.

Emmanuel Benítez consigue bronce en lucha

En la lucha grecorromana, Emmanuel Benítez consiguió la única medalla mexicana de la jornada al quedarse con el bronce en la categoría de los 77 kilogramos.

México tuvo presencia en otros cinco combates por el tercer lugar, pero no logró sumar otra presea.

Benítez derrotó a Luis Centeno. Jonathan Duenas/Mexsport

Dos oros, dos platas y un bronce en tiro deportivo

El tiro deportivo entregó cinco medallas a México: dos oros, dos platas y un bronce.

En pistola de 10 metros individual masculino, David Valdez consiguió el oro con 234.2 puntos. En la rama femenil, Andrea Ibarra obtuvo la plata con 235.9 puntos y Mía Rosales se quedó con el bronce con 216.2.

En las pruebas por equipos, Alejandra Zavala, Andrea Ibarra y Mía Rosales conquistaron el oro con 1688 puntos.

En la rama masculina, Daniel Urquiza, David Valdez y Carlos González obtuvieron la plata con un total de 1682 puntos.

México llega a 250 medallas en Santo Domingo 2026

Las 19 preseas conseguidas durante la jornada del 2 de agosto se repartieron en ocho oros, seis platas y cinco bronces.

Con esta cosecha, México llegó a 250 medallas totales y se mantiene al frente del medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 con 112 oros, 77 platas y 61 bronces.

Así marcha el medallero después de la jornada:

México: 112 oros | 77 platas | 61 bronces | 250 medallas

Colombia: 55 oros | 65 platas | 42 bronces | 162 medallas

Cuba: 28 oros | 20 platas | 32 bronces | 80 medallas

Venezuela: 19 oros | 32 platas | 61 bronces | 112 medallas

Puerto Rico: 15 oros | 20 platas | 28 bronces | 63 medallas

República Dominicana: 13 oros | 17 platas | 44 bronces | 74 medallas

Guatemala: 10 oros | 19 platas | 20 bronces | 49 medallas

El Salvador: 6 oros | 3 platas | 9 bronces | 18 medallas

Costa Rica: 5 oros | 4 platas | 11 bronces | 20 medallas

Trinidad y Tobago: 5 oros | 2 platas | 8 bronces | 15 medallas