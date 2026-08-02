América hizo oficial a su segundo fichaje del Apertura 2026: Edwin Cerrillo 

Edwin Cerrillo es nuevo jugador del América. El mediocampista fue anunciado la noche de este domingo por las Águilas tras la victoria sobre Santos Laguna.

El contención de 25 años llegará a Coapa procedente del LA Galaxy de la MLS (2023 - 2026), para ser el segundo rostro nuevo del americanismo en el Apertura 2026, luego del fichaje del volante colombiano Óscar Perea.

Antes de jugar para el cuadro angelino, Cerrillo dio el salto al profesionalismo con el FC Dallas (2019-2023), por lo que su registro aparecerá como Jugador No Formado en México (NFM), pese a que cuenta tanto con la nacionalidad estadounidense como la mexicana gracias a qué sus padres son originarios de Zacatecas.

El nacido en Waco, Texas, llega a la Liga MX tras disputar 16 partidos con Los Ángeles en el presente año. Además ha representado a la Selección de Estados Unidos en sus categorías sub-20 y sub-23.

Con su fichaje, la competencia interna sube de nivel para Ícaro y Alan Cervantes.

Al momento, las Águilas del América suman dos fichajes para el torneo Apertura 2026. El primero fue el volante colombiano Óscar Perea, quien todavía no debuta como americanista.