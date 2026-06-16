Argentina debuta goleando en histórica noche de Messi: máximo goleador en los Mundiales

Con una noche de ensueño para Lionel Messi, Argentina goleó 3-0 a Argelia y se convirtió en el primer conjunto de Conmebol en imponer condiciones en el Mundial 2026; el 10 de la ‘Albiceleste’ también logró ser el primer jugador en la historia en disputar seis ediciones de la máxima justa del futbol y se convirtió en el máximo anotador.

Convirtiéndose en el primer jugador en la historia que aparece en el terreno de juego durante 6 ediciones de Copas del Mundo, Lionel Messi se encontraba en fuera de lugar y la anotación convertida en el minuto 5 se vio anulada; Argelia también sufrió un tanto invalidado por el mismo motivo, ahogando el grito de Farès Chaïbi.

Argentina 1-0 Argelia

Fue en el minuto 17 cuando Lionel Messi tomó el esférico completamente solo desde 3/4 de cancha, se acercó a los linderos del área de los Zorros del desierto y con un zurdazo potente y angulado, anotó su primer gol en la Copa Mundial de la FIFA, adelantando a los sudamericanos.

Aficionados de Argentina celebran el quinto Mundial de Messi anotando. Reuters

El final del primer lapso contó con una jugada polémica por el planchazo de Lionel Messi que fue revisado en el VAR, mismo que no necesitó de revisión en el monitor

Argentina 2-0 Argelia

Ya en el segundo tiempo, Argentina fue al frente en busca de concretar sus oportunidades y llevarse los primeros tres puntos en el Mundial 2026, por lo que al minuto 60, Lionel Messi aprovechó un error del portero Luca Zidane y con la pierna derecha incrementó la ventaja para el actual campeón del mundo.

Argentina 3-0 Argelia

Finalmente, antes de que abandonara el terreno de juego, Lionel Messi consiguió su primer hat-trick en la historia de los Mundiales y convirtió su tanto 16, igualando a Miroslav Klose como los máximos anotadores de las Copas del Mundo, cerrando el resultado y consiguiendo el primer triunfo de un conjunto de Conmebol en la justa.

Jordania y Austria cerrarán la actividad de la Jornada 1 correspondiente al Grupo J, quienes se enfrentarán en la cancha de Santa Clara esta misma noche del martes 16 de junio.

¿Cuándo vuelven a jugar Argentina y Argelia en el Mundial 2026?

El segundo partido de la Albiceleste y de los Zorros del desierto en el Mundial 2026 se disputará la siguiente semana con horarios sumamente dispares entre ambos, siendo los sudamericanos los primeros en entrar en acción:

Argentina Vs Austria / lunes 22 de junio, 11:00 horas – Dallas.

Jordania Vs Argelia / lunes 22 de junio, 21:00 horas – Santa Clara.

* Todos los horarios corresponden al tiempo del Centro de la Ciudad de México.

Lionel Messi celebra su gol 14 en la historia de los Mundiales. Reuters

BFG