Toluca se preocupa por Paulinho, ¿Cuándo regresará el portugués? 

El Toluca cerró la jornada 3 del Apertura 2026 con una contundente victoria 3-1 sobre Necaxa en el Estadio Nemesio Díez.

El equipo de Antonio Mohamed rompió el invicto de los Rayos y sumó tres puntos clave. Con este resultado, el conjunto escarlata viaja a la Leagues Cup motivado y con la confianza de un plantel que ha sabido responder pese a las ausencias.

Paulinho firmó un triplete en la goleada al Galaxy. Jose Hernandez

¿Cuándo regresará Paulinho con Toluca?

A pesar de la alegría por el resultado ante Necaxa, en la afición de Toluca persiste la inquietud por la falta de Paulinho.

El delantero portugués, máximo referente ofensivo de los Diablos, no ha disputado un solo minuto en el Apertura 2026 debido a una lesión muscular sufrida en la parte final de la pretemporada.

El cuerpo médico del club ha optado por no apresurar su recuperación. Según reportes, el atacante se perderá los próximos cuatro compromisos, incluyendo el ya disputado frente a Necaxa y los tres partidos de la fase de grupos de la Leagues Cup.

Si la evolución médica continúa como se espera, Paulinho estaría listo para reaparecer en la Jornada 4 de la Liga MX, una vez concluida la pausa por la Leagues Cup.

Se estima que su regreso ocurra alrededor del 15 de agosto, cuando Toluca visite al Atlante. Mientras tanto, Federico Viñas asumirá el rol de referencia en el área.

Los rivales de Toluca en la Leagues Cup

En la fase de grupos de la Leagues Cup 2026, los Diablos Rojos enfrentarán a tres equipos de la MLS: Seattle Sounders, LAFC y FC Dallas. El primero de estos choques será el 5 de agosto en el Nemesio Díez ante los Sounders, donde jugarán como locales.

Después visitarán a LAFC el 8 de agosto en el BMO Stadium de Los Ángeles y cerrarán la fase regular el 12 de agosto, nuevamente en casa, recibiendo a FC Dallas.