Los Tigres del Norte llegan a la NBA y conquistan a Stephen Curry en el Chase Center

La música regional mexicana y la NBA compartieron camerino el lunes por la noche. Tras la dramática victoria de los Golden State Warriors 114-113 sobre los Memphis Grizzlies, los pasillos del Chase Center se transformaron en escenario inesperado.

Ahí aparecieron los Tigres del Norte. Los Jefes de Jefes caminaron entre lockers y utilería como si se tratara de una gira más. Del otro lado los esperaba Stephen Curry, todavía con la adrenalina del cierre apretado.

El intercambio fue natural. Sonrisas, abrazos y un sombrero negro que pasó de manos norteñas a la cabeza del base más influyente de su generación. Curry lo recibió, se lo colocó y posó con la banda. Luego hizo la señal que lo acompaña desde sus noches decisivas. Manos juntas al lado del rostro. A dormir.

La escena tuvo algo más que folclor. Fue un cruce de símbolos. Los Tigres del Norte representan cinco décadas de corridos, migración y crónica social. Desde San José, California, donde se establecieron en los años sesenta, construyeron un repertorio que narró la experiencia latina en Estados Unidos. Han ganado múltiples premios Grammy y Latin Grammy y vendieron millones de discos sin perder su identidad fronteriza.

En el vestidor también estuvo Al Horford, quien recibió su propio sombrero. Dudó al probárselo. Terminó celebrando que le ajustara. El brasileño Gui Santos intercambió bromas con la agrupación mientras comentaban el desenlace del partido.

La victoria ante Memphis fue cerrada y física. El marcador 114-113 dejó al público de pie hasta el último segundo. Cuando el ruido bajó en la arena, la conversación cambió de ritmo. Acordeón imaginario, risas en español e inglés, teléfonos grabando el momento.

Los Tigres del Norte no son ajenos a estos escenarios. Han llenado arenas en Estados Unidos durante décadas y su base de seguidores coincide con buena parte del público latino que hoy asiste a la NBA. Curry entendió el gesto. El sombrero no fue utilería. Fue puente cultural.

La foto final reunió música y deporte en un mismo encuadre. Curry con sombrero negro. Los Tigres haciendo la señal de Night Night. Horford sonriendo. Un partido cerrado quedó atrás. La postal quedó para el recuerdo.

