"Cristiano no tiene el genio de Messi, Maradona o Ronaldo", señala Fabio Capello

El debate sobre la supremacía en la historia del futbol ha sumado un nuevo y contundente capítulo con las recientes declaraciones del entrenador italiano Fabio Capello. Con la autoridad que le confieren sus múltiples títulos y su vasta experiencia en los controles de gigantes como el Real Madrid, el Milan y la Juventus, Capello separa de manera tajante a los goleadores de los que él considera "elegidos" y poseedores de una genialidad innata.

Capello, también exestratega de la Selección de Inglaterra, se encargó de poner el último clavo en el ataúd de la comparativa entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo al sentenciar que el astro portugués no pertenece al mismo escalón que el argentino Diego Armando Maradona y el brasileño Ronaldo Nazário.

En una entrevista para la señal de radio egipcia ON Sport, Capello fue categórico al diferenciar el talento de sangre de la disciplina deportiva: "Cristiano es un gran goleador y un atleta increíble, pero no tiene el genio de Messi, Maradona o Ronaldo Nazário".

Para el veterano director técnico de 79 años, el genio radica en una habilidad técnica sobrenatural que no se adquiere únicamente con el entrenamiento. Es esa cualidad de la que, según su visión, carece el actual delantero del Al-Nassr. "Ese genio que poseían los otros está ausente en Cristiano", afirmó Capello.

La conclusión del entrenador de mil batallas no dejó lugar a dudas sobre su podio histórico, colocando al portugués un peldaño por debajo de su mesa chica de leyendas.

Lionel Messi, entre los mejores de la historia. Reuters

"No se le puede comparar con esos tres", sentenció el italiano, reafirmando una postura que alimenta la histórica rivalidad y que subraya la división entre la excelencia atlética de Cristiano Ronaldo y el talento espontáneo que Capello ve en sus tres genios elegidos. Sus palabras han reactivado el eterno debate sobre lo que realmente define la grandeza en el futbol.

Egos y poder en la Casa Blanca

Al recordar su paso por el equipo merengue, el italiano no duda en calificarlo como una entidad en la que los presidentes interfieren en las alineaciones y los egos destruyen el vestuario.

Sobre esto último aspecto, rememoró cómo tuvo que echar a Ronaldo porque "era un líder negativo que organizaba fiestas enormes y no quería entrenar", y cómo se enfrentó a la directiva madridista para volver a poner al inglés David Beckham, cuando le ordenaron apartarlo.