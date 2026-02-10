Los Tigres del Norte ya tienen su propio día en San Francisco; esta es la fecha

Los Tigres del Norte recibieron un nuevo reconocimiento a su trayectoria: la ciudad de San Francisco, en Estados Unidos, declaró oficialmente el 9 de febrero como el Día de Los Tigres del Norte. Este homenaje destaca el papel que ha tenido la agrupación mexicana como voz de millones de inmigrantes durante varias décadas, a través de una música que retrata historias de lucha, migración y esperanza.

El anuncio fue parte de una ceremonia oficial donde participó el líder político Robert Sandoval, quien resaltó que este homenaje no es solo por su legado musical, sino porque representan el espíritu de resistencia y orgullo de toda la comunidad latina en Estados Unidos.

Desde hace más de 50 años, el grupo originario de Rosa Morada, Sinaloa, ha sido una referencia para quienes han tenido que dejar su país en busca de una mejor vida. Durante el evento en San Francisco, Robert Sandoval reconoció el impacto emocional y cultural que tiene el grupo, no solo entre mexicanos, sino también en otras comunidades latinoamericanas.

“Tuve el honor de conocer y ser testigo de verdaderas leyendas vivientes. Su impacto en millones de vidas es innegable, y experimentar su música y sus palabras de primera mano fue un poderoso recordatorio del papel que juega la cultura para elevar a las comunidades y decir la verdad”, afirmó Robert Sandoval.

La autoridad local también reconoció que la banda no solo ha brillado en los escenarios, sino que ha sabido usar su arte para enviar mensajes con conciencia social.

“El mensaje entregado por Los Tigres del Norte fue poderoso”, agregó Sandoval, destacando que el grupo sigue luchando “luchas justas” y que a través de sus letras siguen buscando hacer del mundo un mejor lugar.

El legado de Los Tigres del Norte

Para quienes viven lejos de su país de origen, las canciones de Los Tigres del Norte se han convertido en una forma de mantenerse conectados con sus raíces. La declaratoria del Día de Los Tigres del Norte en San Francisco es un reflejo de esa conexión que trasciende generaciones y fronteras.

A través de su música, el grupo ha logrado contar historias reales, muchas veces invisibles, que retratan el día a día de quienes viven el proceso migratorio.

Reconocimientos en otros rincones de Estados Unidos

El tributo en San Francisco no ha sido el único que han recibido los llamados “Ídolos del Pueblo”. En California, lugar donde la agrupación consolidó su carrera, también han sido honrados en otras localidades. Por ejemplo, el 10 de junio fue declarado como el Día de Los Tigres del Norte tanto en el Condado de Monterey como en la ciudad de Salinas.

Esta otra fecha conmemorativa está relacionada con la historia del grupo en esa región, ya que fue ahí donde comenzaron a cantar en tierras estadounidenses, especialmente para las comunidades de trabajadores agrícolas.

En la costa este del país, específicamente en el barrio de Sunset Park, en Brooklyn, Nueva York, también se les ha rendido homenaje. Allí se inauguró una calle con su nombre: “Los Tigres del Norte Way”, reconociendo su influencia en la vida de los inmigrantes latinos que residen en esa parte del país.

A estos reconocimientos se suma su presencia en el famoso Paseo de la Fama de Hollywood, donde tienen una estrella que representa su aporte a la música regional mexicana y su papel como representantes de la cultura latina en Estados Unidos.

