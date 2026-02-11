"El Clásico Nacional es el partido más importante para un futbolista": Hormiga González

Armando La Hormiga González será uno de los jugadores más perseguidos durante el Clásico Nacional. En uno de los momentos más dulces de su carrera, llega un partido que él considera especial, sobre todo por el amor que siente por Chivas.

La Hormiga buscará golpear primero en el Clásico, sabe que estos partidos se definene sobre todo por la habilidad anticipada de ir al frente en el marcador y no tanto por la capacidad de reacción.

Un Clásico es lo más importante para nuestro futbol nacional; nosotros solo tenemos que ir a hacer lo que sabemos y darlo todo. Siempre trato de dar mi mejor esfuerzo y, con base en eso, caen los goles”,

El partido tiene la oportunidad de que el Guadalajara de un golpe de autoridad en la liga y en su propia rivalidad con el América. en el último lustro se sentaron a ver pasar el ferrocarril de las Águilas con todos los trofeos, pero esta vez parece que puede ser diferente.

Chivas cuenta con seis mexicoamericanos en su plantilla. Mexsport

Para ello requieren de los goles de La Hormiga Armando González que lleva cuatro en cinco partidos con un promedio envidiable de marcar cada 85 minutos. En esta parte de buenos resultados agradece a Gabriel Milito la confianza que le tiene.

"Muy contento con él, muy feliz. La verdad, lo que nos inculca funciona e implementamos los entrenamientos que tiene, eso es algo que nos motiva".

HORMIGA, POR MÁS GOLES

La Hormiga González estuvo en su primer Clásico en octubre de 2023 en un amistos que marcó historia. En el Rose Bowl de Pasadena entraron 86 mil 134 aficionados y el joven delantero ingresó los últimos cinco minutos.

Después, en 2024, estuvo en la banca en la eliminación del América a Chivas en la Liga de Campeones de Concacaf y en ese mismo año pudo jugar 82 minutos de forma oficial en su primer Clásico de Liga, en el que perdieron 1-0.

Su segundo clásico fue en septiembre de 2025 en donde anotó por primera vez en esta clase de duelos en el Estadio de Ciudad de los Deportes.