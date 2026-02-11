NFL México 2026: Los 49ers apuntan a protagonizar el regreso al Estadio Banorte; estos serían sus rivales

El idilio de México con los 49ers de San Francisco está a punto de escribir un nuevo capítulo histórico. Tras una ausencia de cuatro años, la National Football League volverá a territorio mexicano en diciembre de 2026, y de acuerdo informes del periodista John Sutcliffe de ESPN, la franquicia de la Bahía será designada como el equipo local administrativo en el Estadio Banorte (anteriormente Estadio Azteca).

Este anuncio sitúa a los 49ers en una posición logística inédita en la historia de la liga. El equipo liderado por Brock Purdy no solo visitará la capital mexicana, sino que también ha sido confirmado para abrir la temporada en la Semana 1 enfrentando a los Rams en Melbourne, Australia. De concretarse el plan reportado por Sutcliffe, San Francisco se convertiría en el primer equipo en la historia de la NFL en disputar partidos de temporada regular en tres países distintos (Australia, Estados Unidos y México)

Un Coloso renovado para la historia

Tras el cierre por remodelación desde mediados de 2024 para cumplir con los estándares de la FIFA para la Copa del Mundo 2026, el recinto reabrirá sus puertas con infraestructura de vanguardia. La liga busca capitalizar la enorme base de aficionados en México, mercado que registró su última asistencia oficial en noviembre de 2022 precisamente con una victoria aplastante de los 49ers sobre los Cardinals.

La expansión global: nueve partidos en tres

La oficina del comisionado Roger Goodell ha confirmado un calendario récord de nueve encuentros internacionales para 2026, distribuidos de la siguiente manera:

Ciudad de México: 1 partido (Estadio Banorte).

Londres, Reino Unido: 3 partidos (Wembley y Tottenham Hotspur).

Madrid, España: 1 partido (Santiago Bernabéu).

París, Francia: 1 partido (Stade de France - Saints como locales).

Río de Janeiro, Brasil: 1 partido (Maracaná).

Melbourne, Australia: 1 partido (MCG - Rams vs. 49ers).

Múnich, Alemania: 1 partido (Allianz Arena).Posibles rivales en CDMX

Contra qué equipos podría jugar

Aunque San Francisco figura como el local administrativo, la lista de posibles rivales genera una expectativa masiva entre los aficionados locales. Entre los nombres que baraja la liga para acompañar a los gambusinos se encuentran rivales divisionales como los Raiders y los Seahawks, actuales campeones de la NFL.

Rivales de local 2026

Cardinals

Rams

Seahawks

Broncos

Raiders

Eagles

Commanders

Dolphins

Vikings

El retorno de la NFL a México en 2026 no sólo reafirma la importancia estratégica del país para el crecimiento del deporte, sino que consolida al Estadio Banorte como el epicentro deportivo del continente.