Así es la elegante camiseta negra que Messi lucirá en la defensa del título de la MLS

Inter Miami transformó su gira de pretemporada en el escenario ideal para presentar Presagio, la nueva segunda equipación con la que competirá en la temporada 2026 de la MLS. El lanzamiento marca el inicio de un año especial: el club, vigente campeón de la liga de los Estados Unidos disputará su séptima campaña con un calendario que incluye el histórico partido inaugural en el Miami Freedom Park el próximo 4 de abril.

El uniforme apuesta por una base negra con una estética sobria y moderna. Incorpora un cuello elegante de inspiración urbana, franjas grises en los hombros y el escudo en rosa, acompañado por la estrella plateada que recuerda la conquista de la MLS Cup 2025.

En el interior aparece la frase “Freedom to Dream”, mientras que en el frente destacan los patrocinadores, mientras que en el frontal presume la primera estrella, un hecho histórico que el jugador argentino había estado persiguiendo desde su incorporación al cuadro de Miami después de haber dejado el futbol europeo.

El debut en cancha será este viernes 13 de febrero, cuando el equipo enfrente a Independiente del Valle en el Estadio Juan Ramón Loubriel de Bayamón, Puerto Rico, como parte de “The Champions Tour”.

La camiseta ya está a la venta en Florida desde este día así como en las tiendas oficiales del Inter Miami CF Stadium y del Aeropuerto Internacional de Miami (Terminal D, entre puertas 27 y 28). La venta global comenzará el 13 de febrero.

El nombre Presagio simboliza la expectativa que genera el equipo cuando juega fuera de casa: no es una predicción, sino una declaración de presencia, según describe Adidas en su comunica de prensa.