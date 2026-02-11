Tensión olímpica: Vladyslav Heraskevych, atleta ucraniano, desafía al COI y es amenazado con su expulsón de Milano-Cortina

La disputa entre un atleta ucraniano y el Comité Olímpico Internacional escaló este miércoles en el Centro de Deslizamiento de Cortina, donde el corredor de skeleton Vladyslav Heraskevych entrenó con un casco que la autoridad olímpica considera prohibido. La pieza gris muestra los retratos de 24 atletas y entrenadores ucranianos fallecidos en la guerra entre Rusia y Ucrania.

El gesto coloca en riesgo su participación en la final programada para el jueves en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026. El COI sostiene que el diseño vulnera la Regla 50.2 de la Carta Olímpica, que prohíbe manifestaciones políticas en el terreno de competencia.

“Sí”

Así respondió el atleta de 27 años cuando fue consultado sobre si estaba dispuesto a elegir entre usar el casco o no competir.

Lo usé ayer, lo usé hoy, lo usaré mañana y lo usaré el día de la carrera”

Casco de la Memoria bajo revisión

Heraskevych completó sus descensos de entrenamiento con el llamado Casco de la Memoria, reforzando su postura pública. El diseño incluye imágenes de deportistas como el patinador artístico Dmytro Sharpar y el biatleta Yevhen Malyshev, fallecidos durante el conflicto.

“Gracias a su sacrificio, podemos competir aquí como equipo. No los traicionaré”

El portavoz del COI, Mark Adams, pidió al atleta reconsiderar su postura.

Le rogamos que compita. Queremos que compita. De verdad que queremos que tenga su momento”

El organismo ofreció una alternativa como señal de duelo, un brazalete negro, pero mantuvo la prohibición dentro del campo de juego.

Adams reiteró que existen normas que deben aplicarse y que la prioridad es preservar una competencia libre de distracciones.

Vladyslav Heraskevych se aferra a competir con su casco. AFP

Acusación de doble rasero

Heraskevych cuestionó la consistencia del criterio olímpico al señalar que un patinador estadunidense rindió homenaje a sus padres fallecidos sin sanción alguna durante su actuación en Milán.

Es una definición perfecta del concepto de doble rasero”. Antes pedíamos y ahora exigimos el levantamiento de la prohibición”

La controversia adquirió dimensión política cuando el presidente Volodymyr Zelensky expresó respaldo al gesto, al sostener que los retratos no pueden considerarse inapropiados.

El reglamento establece que el material será revisado antes de la salida. La posición del COI permanece firme. Si el casco aparece en la línea de partida, el atleta será excluido.

Con la primera manga en puerta, la tensión se traslada del hielo a la revisión técnica. La decisión final definirá si el homenaje se convierte en acto simbólico o en motivo de expulsión.