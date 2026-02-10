COI censura el casco de un atleta ucraniano en honor a sus compañeros muertos en la guerra

El deseo del deportista ucraniano Vladyslav Heraskevych, aspirante a medalla en la disciplina de skeleton, de homenajear a otros deportistas de su país muertos durante la invasión de Rusia a Ucrania ha sido prohibido por el Comité Olímpico Internacional en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026.

El competidor de skeleton había diseñado un casco para homenajear a sus compatriotas atletas asesinados durante la invasión rusa. La pieza muestra los rostros de deportistas que formaban parte de la "familia olímpica", como el patinador Dmytro Sharpar o la levantadora de pesas Alina Perehudova. Sin embargo, la máxima autoridad olímpica le ha negado la participación con esa indumentaria.

"No puedo entender cómo este casco puede herir a alguien. Es para rendir homenaje a los atletas y algunos de ellos fueron medallistas en los Juegos Olímpicos de la Juventud. Eso significa que son familia olímpica", declaró Heraskevych tras conocer el veto. "Es una decisión que me rompe el corazón. Siento que el COI está traicionando a los atletas que formaron parte del movimiento olímpico al no permitirles ser homenajeados".

Heraskevych no es nuevo en esta clase de protestas. En Beijing 2022 ya fue noticia al mostrar un cartel de "No a la guerra", este gesto era una obligación moral. Sin embargo, tras usar la protección en los entrenamientos del lunes, recibió la notificación de que la pieza viola la Regla 50 de la Carta Olímpica, la cual prohíbe cualquier tipo de "propaganda política, religiosa o racial" en sedes oficiales.

El brazalete negro: La alternativa ante la sanción

Ante la negativa de permitir el casco con imágenes, el COI ha buscado una solución intermedia para evitar una escalada de protestas por parte de la delegación ucraniana. El portavoz del organismo, Mark Adams, confirmó que, tras una reunión con el equipo del atleta, se llegó a un acuerdo para que la memoria de los caídos esté presente de una forma que no infrinja el reglamento.

Al deportista se le ha otorgado una concesión especial: podrá portar un brazalete negro durante sus descensos. Esta "excepción a las directrices" busca, según el COI, permitir el luto del deportista sin convertir la pista de hielo en una plataforma de interferencia política.

A pesar de este acuerdo, el descontento de Heraskevych persiste. El atleta, que incluso recibió el respaldo público del presidente Volodymyr Zelensky, insiste en que el mundo debe conocer el "verdadero precio de la libertad ucraniana".