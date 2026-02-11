Exnovia de atleta que confesó su infidelidad rompe el silencio: "No elegí esto y es doloroso"  

La relación entre el biatleta noruego Sturla Holm Laegreid y su ahora expareja terminó de manera abrupta y pública, luego de que el propio deportista confesara haber sido infiel. La revelación, que sacudió tanto al entorno deportivo como al mediático en Noruega, abrió una ola de reacciones en redes sociales y obligó a la joven a pronunciarse por primera vez.

En declaraciones retomadas por medios escandinavos, la exnovia del campeón mundial fue tajante: "Es difícil de perdonar. Incluso tras una declaración de amor ante todo el mundo. No elegí estar en esta situación y es doloroso tener que soportarla. Hemos estado en contacto y él conoce mi opinión al respecto". Con esa frase expuso su malestar por la exposición pública derivada de un asunto estrictamente personal. Según explicó, la confesión de Laegreid la colocó en el centro de una atención mediática que no buscaba ni deseaba.

Laegreid ganó el martes la medalla de bronce en el Biatlón de los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026.

Sturla Holm Laegreid llora durante la ceremonia de entrega de medallas. Reuters

El esquiador, una de las figuras más reconocidas del biatlón internacional y habitual protagonista en la Copa del Mundo, admitió que había sido infiel durante la relación. Aunque no ofreció detalles, aseguró sentirse arrepentido y pidió respeto para ambas partes. “Cometí un error”, expresó en su momento, al tiempo que reconoció el daño causado.

Para su expareja, sin embargo, el impacto ha ido más allá del plano sentimental. “Es difícil cuando algo tan privado se convierte en tema de conversación pública”, señaló a su círculo cercano, de acuerdo con reportes locales. También dejó entrever que, por ahora, no desea mantener ningún tipo de contacto con el deportista.

La situación ha generado debate en Noruega sobre los límites entre la vida privada de los atletas de élite y el interés público. Mientras algunos aficionados consideran que la honestidad de Laegreid es valorable, otros subrayan que la exposición terminó afectando a una persona que no eligió ser figura pública.

Por lo pronto, el biatleta continúa enfocado en su preparación deportiva, aunque con el ruido mediático como telón de fondo. Ella, en cambio, ha optado por el silencio y la distancia. Su mensaje, en ese sentido, es contundente, pues no buscó protagonismo ni escándalo. Solamente quiere recuperar su vida con normalidad, lejos de los reflectores.