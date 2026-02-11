RECHAZO DE FIFA NO ES EL FINAL: AÚN HAY UNA ÚLTIMA OPORTUNIDAD PARA IR AL MUNDIAL 2026

En los últimos días, cientos de aficionados recibieron el temido correo de FIFA Ticketing: su solicitud de boletos para la Copa Mundial de la FIFA 2026 no fue exitosa.

El mensaje es claro:

“Lamentablemente, tu solicitud no fue exitosa y no se te han asignado boletos para su compra”. También aclara que no se realizará ningún cargo y que la asignación dependió del sorteo aleatorio.

Para muchos, ese correo significó el fin del sueño mundialista.

Pero no es así.

La última gran oportunidad: venta por orden de llegada

De acuerdo con la información publicada en el portal oficial de FIFA.com/tickets, la fase de venta de última hora comenzará a inicios de abril.

A diferencia del sorteo, esta etapa funcionará bajo un sistema distinto:

Los boletos se asignarán por orden de llegada.

Las compras se procesarán como transacciones en tiempo real.

Estarán sujetas a disponibilidad.

Los boletos comprados exitosamente serán confirmados de inmediato.

Es decir, ya no dependerá de la suerte, sino de la rapidez y disponibilidad en el sistema.

Correo informativo FIFA Ticketing sobre los boletos de la Copa del Mundo 2026 Redes Sociales

Mercado de Reventa: fechas clave

Además, la FIFA confirmó que el Mercado de Reventa/Intercambio:

Cerrará el 22 de febrero de 2026.

Volverá a abrir el 2 de abril de 2026.

Durante el periodo de cierre no se podrán:

Publicar boletos.

Retirar publicaciones.

Transferir boletos.

Comprar boletos en el mercado oficial.

Cuando reabra en abril, será otra ventana oficial para intentar conseguir entradas de aficionados que decidan revenderlas legalmente dentro de la plataforma de FIFA.

Toda esta información está publicada en el portal oficial de venta de boletos de la FIFA, lo que significa que no se trata de especulación ni de reventa externa, sino de los mecanismos oficiales habilitados por el organismo.

Si recibiste el correo de rechazo, sí, duele. Pero todavía no está perdido el Mundial 2026. Abril será el mes clave. Y esta vez, más que suerte, será cuestión de estar listo.