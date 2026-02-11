Cristiano Ronaldo: Ausencia en Al Nassr genera incertidumbre sobre su futuro en Arabia Saudita

Por tercera vez consecutiva, Cristiano Ronaldo no estuvo en el campo con Al Nassr. El portugués, ausente desde hace más de una semana, vio desde fuera cómo su equipo se impuso 1-0 al modesto Arkadag FC de Turkmenistán, en el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones de Asia 2, la segunda categoría del futbol de clubes asiático. Abdullah Al-Hamdan marcó el único gol del encuentro, suficiente para que Al Nassr tome ventaja de cara a la vuelta, que se disputará la próxima semana en Riad.

La situación actual de Cristiano Ronaldo ha levantado voces en medios europeos que ya plantean que de no volver con el Al Nassr, estaría en la mira de equipos del Viejo Continente, en especial de Portugal, para volver al Sporting de Lisboa, donde comenzó su trayectoria hace más de 20 años.

De negociar una salida del club, el contrato de El Bicho contempla una jugosa cláusula de rescisión de 50 millones de euros, la cual muy pocos equipos en Europa estarían en condiciones y deseos de cubrir.

Otras opciones que surgen serían de la Premier League, con el poder económico para poder hacerse de una estrella del nivel de Cristiano Ronaldo. El Manchester United, de donde salió para irse e Arabia Saudita, el Newcastle, que tiene vínculos con inversionistas árabes aparecen en el panorama.

La ausencia de Ronaldo en los campos árabes ya no pasa desapercibida. Desde que llegó a Al Nassr en diciembre de 2022, el cinco veces Balón de Oro aún no ha conquistado un título relevante con el club.

Los reportes que circulan en Arabia Saudita apuntan a un creciente malestar del jugador con la forma en que el Fondo de Inversión Pública (PIF), propietario tanto de Al Nassr como de sus principales rivales —Al-Hilal, Al Ahli y Al Ittihad—, gestiona el proyecto. Este contexto ha alimentado especulaciones sobre su futuro y, sobre todo, sobre cuándo volverá a jugar.

Cristiano Ronaldo es el futbolista mejor pagado del mundo, gracias a su cotrato de 200 millones de dólares por temporada. Reuters

La gran pregunta ahora es si Cristiano estará disponible para el próximo partido de la Liga Profesional Saudí el fin de semana. Fuentes cercanas al club no descartan su regreso, especialmente porque se trata de un compromiso doméstico de mayor relevancia mediática que el duelo continental de segunda división. Su presencia sería clave para calmar las inquietudes de la afición y enviar un mensaje de estabilidad en un proyecto que se tambalea cada vez que Ronaldo no está.

Mientras tanto, el futbol saudí sigue su curso. En la Liga de Campeones Elite, la máxima categoría, Al Ittihad aplastó 7-0 a Al Gharafa con triplete del argelino Houssem Aouar, asegurando su pase a octavos junto a Al Ahli y Al Hilal. En la Zona Este, equipos como Sanfrecce Hiroshima, Vissel Kobe y Machida Zelvia ya están clasificados, y Melbourne City se sumó tras vencer 2-1 a Ulsan HD.

Sin embargo, el foco sigue puesto en Riad y en la figura de Cristiano. Su ausencia prolongada ha puesto en evidencia que Al Nassr, incluso ganando, depende en gran medida de su estrella. La espera por su regreso el fin de semana se ha convertido en el tema central del fútbol saudí en estos días.