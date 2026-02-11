La esquiadora Elis Lundholm se convertirá en la primera atleta trans en participar en los Juegos Olímpicos de Invierno

El 17 de febrero de 2026, en Livigno, Elis Lundholm entrará a la pista para disputar la prueba femenina de esquí acrobático en Milano Cortina 2026.

La esquiadora sueca de 23 años, asignada mujer al nacer y que se identifica como hombre, se convertirá, de acuerdo con registros de Olympedia y reportes de Outsports, en la primera atleta abiertamente trans en competir en unos Juegos Olímpicos de Invierno.

Lundholm llega clasificaao tras el circuito 2026 de la Copa del Mundo de Estilo Libre de la FIS, donde figura en el puesto 24 del ranking general de baches. Su presencia no responde a invitaciones simbólicas. Cumplió los criterios deportivos.

La verdad es que no lo he pensado mucho", dijo Lundholm sobre su rol de pionera.

Estoy aquí en las mismas condiciones que todos los demás, así que sí, sólo estoy esquiando" sostuvo en declaraciones recogidas por la agencia AP.

El marco que permite competir

Su elegibilidad se apoya en el Marco de Equidad, Inclusión y No Discriminación por Motivos de Identidad de Género y Variaciones Sexuales de 2021 del Comité Olímpico Internacional. Bajo las normas actuales, la categoría femenina en este caso se determina por el sexo asignado al nacer y por regulaciones médicas específicas de cada federación.

La Federación sueca de esquí confirmó que Lundholm no ha realizado tratamiento hormonal ni cirugía de reasignación. En términos reglamentarios, no existe impedimento bajo las directrices vigentes de la FIS.

Este Marco reconoce la necesidad de garantizar que todas las personas puedan practicar deporte en un entorno seguro y libre de acoso"

La reacción del circuito

Detrás de escena, el COI estudia posibles ajustes a futuro en materia de elegibilidad. La FIS ha señalado que evalúa introducir pruebas genéticas para eventos femeninos, siguiendo precedentes recientes en el atletismo mundial. El debate está activo. La normativa aún no cambia.

El impacto no se limita al reglamento. El entorno competitivo ha reaccionado con naturalidad.

Ha sido increíblemente fácil en nuestro deporte. Me alegra mucho ver la actitud de los jóvenes esquiadores", comentó Robert Hansson, director de baches de la Federación Sueca.

Lundholm evita convertir su clasificación en bandera política. En conferencia previa a los Juegos fue directa.

Creo que quiero que todos puedan ser ellos mismos y hacer lo que quieran. Quiero que todos puedan competir de manera justa entre sí"

Deporte, identidad y reglas en evolución

Desde finales de los años 60 hasta los 90, las atletas olímpicas debían someterse a pruebas de verificación de sexo y recibir certificados de feminidad. El sistema fue abandonado por intrusivo e impreciso. Medio siglo después, la discusión regresa bajo nuevas variables: biología, identidad, rendimiento y equidad competitiva.

Milano Cortina 2026 será el escenario donde esa conversación tenga rostro y dorsal. El 17 de febrero no definirá un campeonato. Definirá un precedente.

En Livigno, el cronómetro marcará segundos. Fuera de la pista, el debate medirá décadas.