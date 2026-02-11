¿Quién jugará? Las ausencias del Barcelona ante el Atlético de Obed Vargas

El panorama para el Barcelona en la Copa del Rey se nubló de forma inesperada. El conjunto dirigido por Hansi Flick encarará el partido de ida de las semifinales ante el Atlético de Madrid con un hospital a cuestas. Esta situación le abre una ventana de oportunidad inmejorable al cuadro colchonero, donde el joven mediocampista mexicano, Obed Vargas, buscará consolidarse aprovechando las ausencias de peso en la ofensiva blaugrana.

La noticia que sacudió la planeación culé fue la baja de Marcus Rashford. El atacante inglés sufrió un fuerte golpe en la rodilla izquierda durante el pasado encuentro ante el Mallorca, lo que derivó en molestias que le impidieron viajar a Madrid. El club emitió un comunicado oficial donde detalló que su ausencia es por precaución, versión que el propio Flick ratificó en conferencia de prensa: "Rashford no está listo, tuvo un golpe", señaló el técnico alemán con evidente preocupación.

UN ATAQUE DESARMADO: SIN RAPHINHA NI RASHFORD

A la baja de Rashford se sumó la de Raphinha, quien no logró recuperarse a tiempo tras ausentarse de los entrenamientos grupales durante toda la semana. El brasileño acumuló su cuarto partido consecutivo fuera de las canchas, una ausencia que pesa en demasía debido a la intensidad que suele aportar por las bandas. Flick reconoció que, aunque necesita al sudamericano, la gestión de su físico resultó prioritaria para evitar una lesión de gravedad.

Marcus Rashford lamentándose. REUTERS

Pero la lista de lesionados no terminó ahí. El hospital del Barcelona incluyó nombres fundamentales en la columna vertebral del equipo. Pedri y Gavi continuaron fuera de circulación; en el caso del canario, se espera que regrese hasta finales de febrero, mientras que el andaluz apenas inició trabajos con balón. Por si fuera poco, Andreas Christensen quedó descartado para lo que resta de la temporada, dejando la zona baja con pocas variantes ante el empuje que suele mostrar el equipo del 'Cholo' Simeone en el Metropolitano.

LAS VARIANTES DE FLICK PARA EL DUELO DE COPA

Ante este escenario de crisis, la gran duda radicó en cómo armará Hansi Flick su once titular para no salir herido de la capital española. Aunque el estratega se mostró hermético, dejó entrever que ya tiene un plan de contingencia. Las opciones apuntaron directamente a Ferran Torres, quien podría acompañar a Robert Lewandowski cargándose hacia el sector izquierdo para cubrir el hueco de los extremos habituales.

Raphinha calentando con el Barcelona. REUTERS

Otra posibilidad que manejó el cuerpo técnico catalán fue adelantar a Fermín López o colocar a Dani Olmo en una posición de media punta con mayor llegada al área. Estas modificaciones tácticas obligarán al Barcelona a cambiar su estilo de juego vertical por uno de mayor posesión y control. Mientras tanto, el Atlético de Madrid, con la posible participación de Obed Vargas en el mediocampo, preparó una estrategia de presión alta para morder a un rival que llegó mermado en su agilidad ofensiva.

El duelo de este jueves en el Estadio Metropolitano prometió ser una batalla de supervivencia para los culés. Sin la velocidad de Rashford ni el desequilibrio de Raphinha, el Barcelona apeló al orden táctico para intentar salir vivo de una aduana que, con un Atleti motivado, luce más complicada que nunca en este torneo de futbol español.