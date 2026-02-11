Confirman presencia: El ICE patrullará las sedes durante la Copa Mundial de la FIFA 2026

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) formará parte del esquema de seguridad de la Copa del Mundo 2026 en territorio estadounidense. La confirmación llegó en una audiencia en la Cámara de Representantes. El director interino del ICE, Todd Lyons declaró que la agencia será una pieza relevante dentro del dispositivo general.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, en particular las investigaciones de seguridad nacional, es una parte clave del sistema de seguridad general de la Copa Mundial”, externó Lyons

El torneo se disputará del 11 de junio al 19 de julio. De los 104 partidos programados, 78 se jugarán en Estados Unidos. Ocho encuentros se celebrarán en el Estadio MetLife de East Rutherford, sede de la final y de seis duelos de fase de grupos. El recinto tiene capacidad para 82,500 espectadores y está dentro del distrito que representa la congresista demócrata Nellie Pou.

La participación de ICE en EVENTOS internacionales no es nueva. La agencia suele aportar inteligencia y coordinación en materia de seguridad. Agentes de la dependencia están presentes en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026, aunque fuera de territorio estadunidense no tienen facultad para realizar operativos migratorios. En Italia su presencia ha generado protestas.

En el Capitolio, Pou cuestionó el impacto que puede tener el anuncio en la percepción pública.

¿Se dan cuenta de que si los fans sienten que los van a encarcelar injustamente, que los van a sacar injustamente, eso va a perjudicar todo el proceso? Espero que se den cuenta de eso”

Lyons respondió con un mensaje enfocado en protección.

“ICE se dedica a garantizar que todos los que visiten las instalaciones tengan un evento seguro y protegido”

Fue la primera vez que Lyons testificaba en una audiencia desde los asesinatos de Renee Good y Alex Pretti a manos de agentes federales estadounidenses en Minneapolis el mes pasado.

La declaración se produce en un contexto de fuerte escrutinio hacia la agencia durante la administración de Donald Trump, con operativos intensificados en ciudades como Minneapolis tras incidentes recientes que detonaron controversia nacional. Ese entorno político ha alimentado llamados a un eventual boicot del torneo organizado por FIFA, que será compartido con México y Canadá.

En Atlanta, otra sede con ocho partidos y una semifinal, el alcalde Andre Dickens expresó su deseo de que la presencia federal pase inadvertida.

Nos aseguraremos de obtener la mayor cantidad de información posible, para que las pequeñas y grandes empresas, y los ciudadanos, reciban amplia información de nuestra parte sobre qué esperar y cómo mantener su propia dignidad y derechos”

Dickens añadió que quiere que los aficionados disfruten el torneo “a pesar de la presencia de alguien a quien no estoy invitando a venir”.

El Mundial representa la celebración deportiva más seguido del planeta y atraerá millones de visitantes internacionales. La coordinación entre agencias federales, autoridades locales y organizadores será determinante para equilibrar seguridad, hospitalidad y derechos civiles. La inclusión de ICE dentro del operativo coloca la conversación más allá del futbol y la traslada al terreno de la política migratoria, la percepción internacional y la experiencia del aficionado en territorio estadounidense.

En las próximas semanas se definirá con mayor claridad el alcance operativo de la agencia durante el campeonato.