Edson Álvarez y Gil Mora: Davino revela su situación real de cara al Mundial

A pocos meses de iniciar el Mundial 2026, la lista de lesionados de la Selección Mexicana mantiene a muchas piezas clave en duda para el esquema que quiere plantear el estratega nacional, Javier Aguirre; la última de ellas la baja de Edson Álvarez por una operación que se realizó este martes en Países Bajos.

Duilio Davino, director de Selecciones Nacionales, señaló este martes en conferencia de prensa que se encuentran de cerca analizando la situación de los jugadores que presentan dolencias como es el caso de Gilberto Mora y Rodrigo Huescas, quienes enfrentan procesos de recuperación distintos.

Davino fue enfático en señalar que la comunicación con las instituciones es la base de su estrategia: “Primero mencionar que nosotros somos muy respetuosos ya que los jugadores pertenecen a los clubes no a la selección, tenemos que respetar mucho muchas veces lo que quieran o no comunicar ellos”, afirmó.

El plan para Gilberto Mora y el optimismo por Edson Álvarez

Respecto a la joya de los Xolos de Tijuana, Gilberto Mora, quien padece una pubalgia, Davino agradeció la apertura del equipo fronterizo y detalló que no se precipitarán. “Hemos estado muy cerca también agradecer al Club Tijuana por estar siempre cerca de la rehabilitación de Gil. Está en un periodo de rehabilitación conservadora es un chico que por la edad que tiene ha tenido una sobrecarga de partidos y ahora creo que se ha decidido bajar la carga”, explicó el directivo.

Por otro lado, la situación en Europa también arroja noticias alentadoras tras la cirugía de Edson Álvarez. Davino compartió que, tras una cirugía exitosa en el viejo continente, el panorama para el Mundial sigue abierto luego de que tuvieron comunicación con el doctor que realizó la operación. “Fue una cirugía exitosa y de primera mano el doctor nos dice que si todo sale como lo piensan” estará listo para el Mundial.

Logística del Tri: ¿Cómo funcionará la convocatoria durante la Liguilla y el cierre de torneo?

La Selección Mexicana ya tiene trazado el plan de trabajo para la Copa del Mundo 2026 que iniciará su concentración oficial el 6 de mayo. Esto llevará a que algunos equipos se vean comprometidos con sus jugadores de cara a la liguilla.

El flujo de los jugadores en el Clausura 2026 de la Liga MX se dará de la siguiente manera para los seleccionados mexicanos:

Cierre de fase regular: Los seleccionados permanecerán con sus clubes hasta la Jornada 17.

Periodo de descanso: Una vez terminada su participación en liga, los futbolistas gozarán de un breve receso antes de reportar al Centro de Alto Rendimiento (CAR).

Excepción por Liguilla: Aquellos jugadores que lleguen a instancias finales, específicamente a la semifinal de ida, tendrán un esquema especial. Disputarán dicha fase con sus equipos, recibirán un periodo de descanso programado y posteriormente se integrarán de lleno a la disciplina de Javier Aguirre.