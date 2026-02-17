A los 50 años, Tiger Woods vuelve a pensar en Augusta y en el Champions Tour

La posibilidad de ver nuevamente a Tiger Woods en el Masters Tournament de 2026 no está cerrada. El propio golfista dejó abierta la puerta esta semana, al asegurar que disputar el primer major del calendario “no está fuera de la mesa”, durante una conferencia previa al Genesis Invitational.

Woods, quien cumplió 50 años en diciembre, atraviesa un largo proceso de rehabilitación tras someterse en octubre a una cirugía de reemplazo de disco lumbar, la séptima intervención en su espalda. Meses antes, en marzo, fue operado para reparar la rotura del tendón de Aquiles, una lesión que complicó seriamente su movilidad y planificación competitiva.

En enero recibió autorización médica para ejecutar golpes cortos y medios. Ahora, según explicó, ya puede realizar swings completos, un avance significativo en su recuperación. Aunque no fijó un calendario específico para su regreso oficial, su respuesta dejó claro que Augusta National sigue en su radar competitivo.

Tiger Woods ha ganado 15 torneos majors en su trayectoria, de los cuales cinco han sido en el Masters. Reuters

El último torneo oficial del PGA Tour que disputó fue el The Open Championship en 2024. Su última victoria se remonta a 2019, cuando conquistó el Zozo Championship, en Japón. Desde entonces, las lesiones han marcado su trayectoria más que los trofeos.

Además del Masters, Woods también reconoció que evalúa competir en el PGA Tour Champions, circuito para jugadores mayores de 50 años. A diferencia del PGA Tour tradicional, el Champions permite el uso de carrito, una opción que el propio Woods considera viable en esta nueva etapa. “Entré en una nueva década y ese número empieza a asimilarse”, comentó, dejando entrever que la adaptación física será clave en sus decisiones.

Aunque su presencia en Augusta dependerá de la evolución médica y del nivel competitivo que alcance en los próximos meses, el simple hecho de no descartar el Masters 2026 reaviva la expectativa en torno a uno de los golfistas más influyentes de la era moderna. En el golf, mientras Tiger no diga lo contrario, la historia siempre tiene un capítulo pendiente.