Selección Mexicana: FMF confirma interés para integrar a Álvaro Fidalgo para el Mundial 2026

A menos de cuatro meses de que ruede el balón en el Mundial 2026, la estructura de la Selección Mexicana no deja de explorar opciones para fortalecer el mediocampo de Javier Aguirre. Este martes Duilio Davino, director deportivo de selecciones nacionales, señaló que están trabajando para cerrar la incorporación al plantel nacional de Álvaro Fidalgo, quien fue jugador del América y emigró a España hace unas semanas para integrarse al Betis.

La noticia no solo radica en su reciente naturalización, sino en que el "Maguito" ya cuenta con el aval reglamentario para vestir la verde por parte de la FIFA.

Davino fue claro al explicar los tres pilares que sostienen este acercamiento: “Hemos estado en contacto con él, primero porque es un jugador que ha tenido un gran rendimiento el tiempo que estuvo aquí en América, segundo porque es mexicano y tercero porque ya FIFA autoriza después de cumplir el plazo, de poder jugar con México”.

Un deseo mutuo bajo la lupa de Javier Aguirre

Fidalgo, de 28 años, consolidó su elegibilidad tras completar los cinco años de residencia requeridos por la FIFA este mismo febrero de 2026. A pesar de su reciente fichaje por el Real Betis de España, donde ya suma minutos en LaLiga, conoce los esquemas de juego de la Liga MX al haber sido parte del América, donde ha completado el desarrollo que le permitió trasladarse a LaLiga.

Davino reveló que el interés es recíproco y que el futbolista no es un nombre al azar, sino una pieza estudiada en la estructura del "Vasco". “Lo que te puedo decir es que Álvaro quisiera venir a jugar a la selección, está dentro de los 55 jugadores que le estamos dando seguimiento y dependerá después de Javier (Aguirre) si decide o no traerlo”, precisó el directivo ante los medios.