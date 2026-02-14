Las Chivas se llevan el Clásico Nacional; Armando 'la Hormiga' González exhibe al América 

El Guadalajara confirmó su buen momento de líder invicto, al derrotar 1-0 al América. El Clásico Nacional también sirvió para Armando “la Hormiga” González, protagonista de la jornada 6 del torneo Clausura 2026, en el Estadio Akron.

El único tanto del clásico de clásicos pasó por el olfato goleador de “la Hormiga”, quien después de fallar de manera tempranera claras oportunidades de gol, abrió el marcador al tiempo que evocaba el recuerdo de un viejo amigo de las Chivas, el de Erick “Cubo” Torres.

En jugada de tiro de esquina y una peinada de Diego Campillo en una clara acción prefabricada, Armando González resistió la marca personal de Sebastián Cáceres dentro del área, para desviar la esférica a las redes; jugada rápida que superó las lecturas del portero Luis Ángel Malagón y del defensor Kevin Álvarez, testigos de primera fila de una manera poco ortodoxa de rematar del futbolista rojiblanco (40’).

El gol del atacante de las Chivas no fue lo único que marcó el Clásico Nacional. Armando González evocó uno de los gloriosos pasajes rojiblancos, al emular el festejo del antes dorsal 67 de las Chivas, Erick “el Cubo” Torres.

“La Hormiga” pidió calma mientras corría al banderín de tiro de esquina. Ahora el festejo no sería de un personaje de ánime. El baile fue de robot, una peculiar manifestación del “Cubo” Torres.

La postal de un América sufriendo la presión alta de las Chivas, sin poder avanzar al sector rival y de perder los balones en cada salida, se repitió en gran parte de la segunda mitad.

En esencia ayudaron los cambios del técnico americanista André Jardine, aunque la ausencia por lesión de Alejandro Zendejas volvió a ser notable por el costado derecho, donde Víctor Dávila sufrió la recaída de una mala noche.

Dávila dejó su lugar por Raphael Veiga, al tiempo que Rodrigo Dourado -uno de los más exigidos anoche por el bando amarillo- fue sustituido por Erick Sánchez.

Henry Martín, en crisis; debut de Lima, intrascendente

Al 72, Henry Martín reiteró su baja productividad goleadora, al ser suplido por Raúl Zúñiga. No logró cortar su mala racha en uno de los partidos que más lo motivan; la última anotación del goleador histórico de las Águilas del América se registró en mayo del año pasado.

También con una mala exhibición, Isaías Violante dejó la cancha por Alexis Gutiérrez, seguidos por el respectivo cambio de Jonathan dos Santos por Vinícius Lima, quien hizo su debut en el futbol mexicano, al minuto 80’.

Gabriel Milito, técnico de las Chivas, hizo lo propio al neutralizar las intenciones del América. Los cambios del Rebaño Sagrado, con los ingresos de Miguel Gómez, Ricardo Marín , Brian Gutiérrez, incluso la entrada tardía de Ángel Sepúlveda (85’), consiguieron que el América cayera en desesperación y en la hostilidad fabricada por los jugadores rojiblancos, con conatos de bronca y agresiones sutiles como el de Gómez contra Brian “Rayito” Rodríguez.

El América se vuelve a casa con el orgullo lastimado, con el corazón destrozado de sus aficionados que confiaban en el resurgir de su equipo tras un pésimo inicio de torneo en Liga MX, en el que suman ocho puntos de 10 posibles.

Mientras que el Guadalajara goza los 18 puntos, retribuye el amor de los chivahermanos con la sexta victoria del torneo y el orgullo de resguardar la cima de la tabla por encima del orgullo de su acérrimo América.

En la jornada 7 del Clausura 2026, el América repite de visitante, ahora con el Puebla (20 de febrero) y las Chivas estarán de visita también en el Estadio Cuauhtémoc un día después, pero contra el Cruz Azul, otro duelo de alta expectativa.