André Jardine está alarmado por la falta de gol del América y por lesión de Alejandro Zendejas

André Jardine, entrenador del América, admitió su preocupación por la baja producción ofensiva del torneo Clausura 2026. El brasileño es consciente de que los suyos perdieron la esencia que los caracterizaba como una de las mejores ofensivas, incluso antes de que él tomara las riendas.

“Preocupa, porque este club está acostumbrado a hacer más goles. En todos los torneos que estuve, incluso anteriores a mí, América era ofensivo y goleador. Debemos ser fríos en este momento, no debemos hablar públicamente de estos temas, pero lo analizamos y queremos ser mejores en este aspecto. Necesitamos recuperar a los principales jugadores al frente que sin duda marcan diferencia”, expresó André Jardine tras la derrota ante las Chivas (1-0), en el Estadio Akron.

Otra de las preocupaciones de André Jardine es el funcionamiento del equipo sin Alejandro Zendejas, baja sensible tras sufrir molestias físicas en la victoria sobre el Monterrey, la jornada anterior del Clausura 2026.

“Zende es un gran jugador, es difícil encontrar el mismo funcionamiento porque sus características son distintas. Con Alexis Gutiérrez trato de hacer algo similar, pero él no ha jugado en esa función, se va adaptando, intenta entender el rol, pero no es lo mismo. Violante es un extremo más de banda e intentamos usar su velocidad, pero no lo conseguimos y tuvimos que hacer un cambio para controlar al rival y competir mejor. En los clásicos cuando el equipo que sale ganando, toma una ventaja, raramente la deja ir”, señaló el técnico del América, al tiempo que reconoció su punto débil. “Otra vez la pelota parada nos cuesta. Hay que reconocer el mérito del rival”.

La victoria del Guadalajara corrió por obra de Armando González y por el buen planteamiento defensivo que trabajó el técnico Gabriel Milito, labor que fue aplaudida por André Jardine, aunque justificó parte del tropiezo a la intensa agenda del América entre los torneos de Liga MX y la Concacaf Champions Cup.

“De entrada hay que felicitar al rival, por más que sea nuestro mayor rival debemos reconocer cuando el rival hace un gran partido e inicio de torneo, están muy bien trabajados. Felicité a Milito antes del inicio del juego, porque a su equipo se le ven las formas muy claras, consiguió encontrar el funcionamiento que quería desde el torneo pasado. Sabemos que era un partido durísimo. No es el día más indicado para comentar el tema porque parecerá que abrimos el paraguas, pero la preparación para el juego, que es muy importante, te ayuda a trabajar los elementos que van a ser fundamentales, pero no por esto perdemos. Hablar de eso sería demeritar la victoria. Chivas vive un gran momento, anda muy bien y tenemos que subir un nivel arriba para enfrentarlos”.

Para la séptima fecha contra el Puebla, en el Estadio Cuauhtémoc (20 de febrero), el América difícilmente contará con Alejandro Zendejas ni con Alan Cervantes en la contención (baja aproximada de tres semanas). De igual manera, las Águilas se complican por el lento despertar de elementos como Henry Martín y por la adaptación de los brasileños recién llegados Raphael Veiga y Lima, además del uruguayo Thiago Espinosa.

“Diría que nos ocupa, los momentos que sacamos a pensar y analizar, aseguro que el funcionamiento que quiero está lejos de lo que imagino. Tenemos que mejorar el nivel de Zende, de Henry Martín, mejorar el funcionamiento de Veiga que se adapta al ritmo y altitud, Lima es importante también, lo queremos hacer parte del funcionamiento al que me refiero. Si los recupero, pienso en un América distinto, pero sin estos jugadores iremos por un camino que no es el que queremos”, remató André Jardine, entrenador de las Águilas del América.