Real Madrid: Se filtra el jersey de los 125 años con el primer escudo del club 

El Real Madrid ya prepara el terreno para la celebración de sus 125 años. De cara a la temporada 2026-27, el club blanco y Adidas han proyectado una indumentaria de edición limitada que no solo celebra más de un siglo de éxitos, sino que además remonta a los orígenes de la institución que fue fundada en 1902.

La gran apuesta de esta equipación especial es su minimalismo absoluto. Según las filtraciones de portales como Footy Headlines y Rode1Kits, la camiseta será totalmente blanca, con los detalles técnicos y publicitarios integrados en un tono gris muy claro. Esta sobriedad busca transmitir elegancia y tradición, alejándose de los patrones modernos para centrarse en la identidad histórica del madridismo.

El elemento que ha encendido las redes sociales es, sin duda, el regreso del primer emblema del club. En lugar del escudo actual, el pecho lucirá el monograma clásico con las letras M, C y F entrelazadas. Este escudo original representa al antiguo Madrid Foot Ball Club, utilizado antes de recibir el título de "Real" por parte de Alfonso XIII en 1920.

Exclusividad en el campo

Aunque no será la indumentaria titular de la campaña, su relevancia será máxima. El plan del club es utilizar este diseño de edición limitada en citas de trascendencia global, como El Clásico, o durante la semana central de las celebraciones en marzo de 2027.

La institución aún no ha confirmado si los conceptos ya son los finales o realizarán modificaciones. Tampoco se conocen los precios que tendrán para los aficionados ni los lugares de venta no solo en Madrid, sino a nivel mundial dada la trascendencia del equipo.

Si bien el Real Madrid está en un proceso de transición luego de semanas de convulsión, el equipo tiene mucho por qué festejar el próximo año.