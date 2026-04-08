El susto quedó atrás: Jugadores del América se van de compras por Miami tras falla en avión

Lo que comenzó como un rutinario viaje de regreso a la Ciudad de México se transformó rápidamente en unas inesperadas y lujosas mini vacaciones para todo el plantel del América. Después de igualar sin anotaciones frente al Nashville en su compromiso de los Cuartos de Final de la Concacaf Champions Cup, la aeronave que transportaba a la delegación azulcrema reportó una falla eléctrica. Esta situación obligó a los pilotos a desviar la ruta original y realizar un aterrizaje preventivo en el estado de Florida. Sin embargo, lejos de generar pánico o preocupación, los futbolistas convirtieron este imprevisto técnico en la excusa perfecta para irse de compras y gozar del clima en Miami.

Israel Reyes en el aeropuerto. Foto de X: @ClubAmerica

DE LA CANCHA AL GLAMOUR DE MIAMI

La escuadra capitalina tenía programado volar directo a casa para enfocarse en su próximo y vital compromiso del futbol mexicano ante Cruz Azul, pero el destino dictó reglas distintas. La directiva del club lanzó un comunicado oficial para calmar a su enorme afición, aclarando que el equipo aterrizó a salvo en la base de mantenimiento del aeropuerto de Miami. Además, los dirigentes confirmaron que este percance aéreo no afectó en absoluto la planeación deportiva de la semana, ya que precisamente ese día estaba marcado en el calendario original como una jornada de descanso obligatorio.

Historia de Instagram de Alejandro Zendejas desde Miami. Foto: Redes Sociales

Ante esta luz verde por parte del cuerpo técnico, los elementos del conjunto de Coapa no lo pensaron dos veces, salieron de su hotel de concentración temporal y recorrieron las exclusivas calles de la ciudad. A través de sus perfiles en redes sociales, las estrellas del equipo mostraron cómo cambiaron los uniformes de entrenamiento por ropa de diseñador. Figuras como Alejandro Zendejas y el brasileño Vinícius Lima presumieron su relajado paseo por Brickell, una de las zonas turísticas y financieras más cotizadas del lugar, donde los restaurantes de alta gama y las tiendas de lujo deslumbran a cualquier visitante.

BICICLETAS, BOLSAS DE APPLE Y RELAJACIÓN TOTAL

Mientras algunos prefirieron caminar tranquilamente por el centro financiero, otros optaron por una vibra mucho más deportiva, pero sin dejar de lado el alto consumo. El mediocampista charrúa Thiago Espinoza compartió un divertido video en sus historias de Instagram donde apareció pedaleando una bicicleta a toda velocidad junto a su compatriota Sebastián Cáceres. Lo que más llamó la atención de los miles de internautas fue el jugoso cargamento que llevaban consigo: varias bolsas llenas de artículos, destacando claramente una de la famosa marca tecnológica Apple.

Thiago y Sebastián Cáceres pasearon en bicicleta. Foto: Redes Sociales

Para los seguidores de las Águilas, ver a sus ídolos tan tranquilos resultó un alivio inmenso tras los rumores iniciales del vuelo. Esta escala técnica sirvió como un respiro ideal para liberar la presión y el estrés acumulado tras el intenso choque en el torneo internacional. Ahora, con los ánimos renovados y algunos gadgets nuevos dentro de la maleta, el América retomará su vuelo hacia el centro del país. Los jugadores llegarán con las pilas totalmente recargadas para enfrentar su crucial partido de liga contra Cruz Azul, buscando demostrar que este inesperado día de compras en Miami resultó el antídoto perfecto para brillar nuevamente en la cancha.