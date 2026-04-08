El deporte femenil romperá la barrera de los 3,000 millones de dólares en 2026, según Deloitte

El ecosistema del deporte femenil de élite está a punto de alcanzar un hito financiero histórico. De acuerdo con el más reciente informe de la consultora Deloitte, los ingresos globales de estas disciplinas superarán los 3,000 millones de dólares por primera vez en 2026, consolidando una tendencia de crecimiento acelerado que desafía las estructuras tradicionales del mercado deportivo.

Esta cifra representa un incremento del 25% en comparación con las proyecciones de 2025, lo que demuestra que el interés de las marcas y los aficionados no es un fenómeno pasajero, sino una expansión económica sólida.

Los pilares del crecimiento

El reporte destaca que este auge financiero se apoya en tres columnas principales. En primer lugar están los ingresos comerciales. Los patrocinios siguen siendo la mayor fuente de capital, representando más del 50% de los ingresos totales. Las empresas están viendo en las atletas una oportunidad única para conectar con audiencias más diversas y comprometidas.

Por otro lado, están los derechos de transmisión. Tras el éxito masivo de torneos como el más reciente Mundial Femenil de futbol y la WNBA, las cadenas de televisión y plataformas de streaming están dispuestas a pagar sumas récord por los derechos de emisión.

El deporte ráfaga femenil ha tenido gran impacto. X: @WNBA

Finalmente, está la venta de boletos. La asistencia a los estadios ha dejado de ser anecdótica. El aumento en la venta de boletos y el consumo dentro de los recintos deportivos está impulsando los ingresos operativos de los clubes.

El futbol femenil se mantiene como el motor principal de esta economía, seguido de cerca por el basquetbol, especialmente en el mercado estadunidense. No obstante, disciplinas como el tenis, el golf y el voleibol también muestran una profesionalización creciente que contribuye al total global.

"Ya no estamos hablando de una promesa de futuro, sino de una realidad comercial rentable", señala el informe. La transición hacia modelos de negocio independientes y la inversión en infraestructura específica para las ligas femeninas son los factores que permitirán sostener este ritmo de crecimiento más allá de la década actual.

Este avance subraya la necesidad de que las organizaciones deportivas continúen invirtiendo en la visibilidad y profesionalización de sus ramas femeniles para maximizar el retorno de inversión que el mercado ya está validando.