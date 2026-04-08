Vuelo del América aterriza de emergencia en Miami tras juego de Concachampions   

El América quedó varado en Miami, Florida (Estados Unidos) tras una falla en la aeronave en la que viajaban desde Nashville, Tennessee, rumbo a la Ciudad de México.

El equipo dirigido por André Jardine volaba de regreso a México tras jugar la noche del martes la ida de los cuartos de final de la Concacaf Champions Cup ante el Nashville, en el GEODIS Park.

Su retorno vía chárter reportó una emergencia durante el vuelo. Una falla mecánica detectada en los sistemas obligó a un aterrizaje de emergencia en Miami, Florida, pero sin mayores complicaciones. El equipo y staff de las Águilas se encuentran en buenas condiciones.

Esta incidencia modifica el plan de trabajo establecido por André Jardine, para alistar el siguiente encuentro de su equipo, el clásico ante el Cruz Azul en actividad de la Liga MX. En el itinerario se contemplaba un entrenamiento regenerativo a puerta cerrada en las instalaciones Coapa, a las 17:00 horas.

Ante las circunstancias, el equipo tendrá su actividad regenerativa en las instalaciones de un hotel cercano al aeropuerto de Miami.

Su vuelta a la capital se reprogramó para la noche de este miércoles, en un vuelo chárter que la administración del club sigue en trámites para el arribo al aeropuerto de Toluca, Estado de México.