Decepcionante visita del América a Nashville; la presión de la Concachampions está en su contra  

El América y el Nashville igualaron sin goles en el Geodis Park, en la ida de los cuartos de final de la Concacaf Champions Cup. La presión por "gol de visita" ahora cae en las Águilas, que recibirán la vuelta en el renovado Estadio Azteca.

A la media hora de partido, la acción más peligrosa de gol la protagonizó el América con todo y polémica. Un posible penalti no le fue señalado al conjunto azulcrema tras un corte en la jugada encabezada por Raphael Veiga. Al ingresar al área con el balón, el brasileño cayó al sentir la presión en la marca de Reed Baker-Whiting.

El defensor del Nashville le llegó al mediocampista americanista por detrás, pero el silbante Oshane Anthony Nation dejó seguir la jugada que concluyó en un tiro de Alejandro Zendejas atajado por el meta Brian Schwake.

Para la segunda mitad, la ofensiva del Nashville no dio tregua con su presencia en el área del América. El guardameta Rodolfo Cota y la línea defensiva con Israel Reyes, Sebastián Cáceres y Ramón Juárez fueron los más exigidos frente al ataque organizado por Sam Surridge, estrella y el jugador más caro del Nashville.

Ni con las variantes el técnico André Jardine logró romper el candado, aunque en defensa gozó de efectividad a pesar de dejar fuera de la convocatoria a los laterales Kevin Álvarez y Cristian Borja, ambos con dolencias.

El América recibirá la vuelta en el Estadio Banorte, el 14 de abril; sin embargo, el factor del gol de visita le inyecta presión a Jardine y a los suyos en la Concachampions, un torneo que carga el americanismo como deuda.

Cabe recordar que el Nashville avanzó a los cuartos de final tras igualar en la vuelta al Inter de Miami (1-1), marcador que en Florida benefició a los hoy rivales del América.